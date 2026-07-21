martes 21  de  julio 2026
EN REDES

Mbappé publica por error fotografía de Ester Expósito con equipación de Francia

En la fotografía, se apreciaba a la protagonista de Élite dentro de una habitación portando la camiseta oficial de la selección francesa con el dorsal número 10

La actriz española Ester Expósito posa durante una sesión fotográfica para la película Perdidos en la Noche en la 76 edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 19 de mayo de 2023.

La actriz española Ester Expósito posa durante una sesión fotográfica para la película "Perdidos en la Noche" en la 76 edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 19 de mayo de 2023.

AFP/Loic Venance
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- El delantero francés Kylian Mbappé se convirtió en el centro de atención tras publicar por error en su cuenta de Instagram una fotografía de la actriz española Ester Expósito luciendo la indumentaria completa de la selección de Francia, imagen que eliminó casi de inmediato.

Pese a la rapidez con la que el futbolista retiró la historia de su perfil, los más de 135 millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma capturaron la pantalla en cuestión de instantes, lo que hizo que la imagen se volviera viral en cuestión de minutos.

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Brazalete de capitán

En la fotografía, se apreciaba a la protagonista de Élite dentro de una habitación portando la camiseta oficial de la selección francesa con el dorsal número 10 —perteneciente al jugador— e incluso llevando en el brazo el brazalete de capitán que suele utilizar Mbappé durante los encuentros internacionales.

Diversos creadores de contenido y analistas de redes sociales, entre ellos el periodista Javi Hoyos, confirmaron que la publicación permaneció visible por menos de un minuto.

Las capturas compartidas por usuarios registraron que la historia estuvo disponible apenas entre 9 y 57 segundos antes de ser eliminada, lo que reforzó la teoría de que el futbolista pretendía subir la imagen a su lista privada de "Mejores Amigos" (Close Friends) o que se trató de un toque involuntario en la pantalla.

Apoyo desde las gradas

El desliz digital ocurrió horas después de que la actriz española fuera captada en los palcos de las gradas acompañando y apoyando al delantero en los compromisos finales de la Copa del Mundo 2026.

Aunque hasta el momento ni Kylian Mbappé ni Ester Expósito han emitido declaraciones oficiales confirmando o desmintiendo un romance, las capturas de pantalla han sido interpretadas por sus seguidores como una muestra clara de la cercanía y complicidad que existe entre ambos.

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