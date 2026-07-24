Nuevos vitrales de Notre Dame serán instalados entre octubre y noviembre

Una multitud se reúne en el exterior de la catedral de Notre Dame mientras se ilumina durante una ceremonia para conmemorar la reapertura de la emblemática catedral, en el centro de París, el 7 de diciembre de 2024.

REIMS.- Los seis vitrales contemporáneos diseñados por la artista francesa Claire Tabouret para la catedral de Notre Dame de París, cuestionados por algunos defensores del patrimonio, serán instalados entre octubre y noviembre y presentados al público en diciembre, anunció este jueves el organismo público Reconstruir Notre Dame de París.

Los vitrales estarán terminados "en septiembre" y "se instalarán entre octubre y noviembre para que todo esté listo para su inauguración en diciembre", declaró a la AFP Philippe Jost, presidente del organismo público, durante una visita al taller Simon Marq, en Reims (noreste de Francia), donde actualmente se fabrican.

Su elaboración no registra "ningún retraso", subrayó Jost. A su lado, la ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard, afirmó que la instalación de los vitrales será "otro gran momento" para la catedral, reabierta en diciembre de 2024, cinco años después del incendio que la devastó en 2019.

Según Anne Catherine Perreau, jefa del taller Simon Marq, la fabricación de los seis vitrales está completada al 70%. "Tres ventanales ya están terminados; un cuarto lo estará en una semana y los otros dos están muy avanzados", detalló.

Cada uno representa un versículo de la Biblia dedicado a Pentecostés, la "venida del Espíritu Santo", tema elegido por el Arzobispado de París.

Restauración y exposición

Los nuevos vitrales, cuya realización está financiada por el Estado francés, sustituirán seis de los siete vitrales del lado sur de la nave, realizados en 1864 durante la restauración de Notre Dame dirigida por Eugène Viollet-le-Duc.

Los seis vitrales retirados, actualmente sometidos a un proceso de descontaminación de amianto al pie de la catedral, serán restaurados y posteriormente expuestos al público: cuatro en el castillo de Pierrefonds, en el departamento de Oise (norte de Francia), y dos en la Ciudad de la Arquitectura y del Patrimonio, en París, precisó el organismo en un comunicado.

La sustitución de los vitrales de Viollet-le-Duc, que no resultaron dañados en el incendio, suscitó una intensa polémica entre defensores del patrimonio, que cuestionan tanto la pertinencia del proyecto como su coste.

FUENTE: AFP