viernes 24  de  julio 2026
PATRIMONIO

Nuevos vitrales de Notre Dame serán instalados entre octubre y noviembre

Los vitrales estarán terminados en septiembre y se instalarán entre octubre y noviembre para que todo esté listo para su inauguración en diciembre

Una multitud se reúne en el exterior de la catedral de Notre Dame mientras se ilumina durante una ceremonia para conmemorar la reapertura de la emblemática catedral, en el centro de París, el 7 de diciembre de 2024. &nbsp; &nbsp;

Una multitud se reúne en el exterior de la catedral de Notre Dame mientras se ilumina durante una ceremonia para conmemorar la reapertura de la emblemática catedral, en el centro de París, el 7 de diciembre de 2024.

 

 

AFP/Dimitar Dilkoff

REIMS.- Los seis vitrales contemporáneos diseñados por la artista francesa Claire Tabouret para la catedral de Notre Dame de París, cuestionados por algunos defensores del patrimonio, serán instalados entre octubre y noviembre y presentados al público en diciembre, anunció este jueves el organismo público Reconstruir Notre Dame de París.

Los vitrales estarán terminados "en septiembre" y "se instalarán entre octubre y noviembre para que todo esté listo para su inauguración en diciembre", declaró a la AFP Philippe Jost, presidente del organismo público, durante una visita al taller Simon Marq, en Reims (noreste de Francia), donde actualmente se fabrican.

Lee además
El rapero estadounidense Chris Brown llega a la 62.ª edición de los Premios Grammy el 26 de enero de 2020 en Los Ángeles.
POLÉMICA

Chris Brown se declara culpable por pelea en una discoteca londinense en 2023
El actor británico Robert Pattinson posa en la alfombra roja a su llegada al estreno mundial de la película La Odisea en Londres el 6 de julio de 2026.
CINE

Robert Pattinson y documental de Oasis destacan en el Festival de Venecia

Su elaboración no registra "ningún retraso", subrayó Jost. A su lado, la ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard, afirmó que la instalación de los vitrales será "otro gran momento" para la catedral, reabierta en diciembre de 2024, cinco años después del incendio que la devastó en 2019.

Según Anne Catherine Perreau, jefa del taller Simon Marq, la fabricación de los seis vitrales está completada al 70%. "Tres ventanales ya están terminados; un cuarto lo estará en una semana y los otros dos están muy avanzados", detalló.

Cada uno representa un versículo de la Biblia dedicado a Pentecostés, la "venida del Espíritu Santo", tema elegido por el Arzobispado de París.

Restauración y exposición

Los nuevos vitrales, cuya realización está financiada por el Estado francés, sustituirán seis de los siete vitrales del lado sur de la nave, realizados en 1864 durante la restauración de Notre Dame dirigida por Eugène Viollet-le-Duc.

Los seis vitrales retirados, actualmente sometidos a un proceso de descontaminación de amianto al pie de la catedral, serán restaurados y posteriormente expuestos al público: cuatro en el castillo de Pierrefonds, en el departamento de Oise (norte de Francia), y dos en la Ciudad de la Arquitectura y del Patrimonio, en París, precisó el organismo en un comunicado.

La sustitución de los vitrales de Viollet-le-Duc, que no resultaron dañados en el incendio, suscitó una intensa polémica entre defensores del patrimonio, que cuestionan tanto la pertinencia del proyecto como su coste.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Robert Pattinson y documental de Oasis destacan en el Festival de Venecia

Cantante Marko Silva honra a la Albiceleste con "Vamos, Argentina"

Bad Bunny pone fin a la gira "Debí tirar más fotos" en Bélgica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Bertha lleva fuertes vientos e inundaciones repentinas a Texas.
ALERTA

Bertha lleva lluvias e inundaciones a Texas antes de disiparse

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

USCIS levanta las pausas que frenaban trámites migratorios de cubanos y venezolanos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.
EEUU

Trump califica al comunismo como un fracaso y reafirma su rechazo al modelo socialista

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
Economía

Trump afirma que el secretario de Energía "está dirigiendo Venezuela" y realiza "un gran trabajo"

Aylín Mujica, animadora de Suelta la sopa. 
FAMOSOS

Aylín Mujica confiesa que no comprende porqué su hijo tuvo que morir

Te puede interesar

FDA retira la Marketside Classic Iceberg Salad del mercado. 
ATENCIÓN CONSUMIDOR

FDA retira lechuga iceberg distribuida en Florida por riesgo de Cyclospora

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial.
DE REGRESO A CLASES

Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes

Lehigh es una comunidad de amplio crecimiento en Florida.
MIGRACIÓN INTERNA

Lehigh Acres gana terreno entre quienes ya no pueden comprar una casa en Miami

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, a 24 de julio de 2026, en Burgohondo, Ávila, Castilla y León (España). El incendio, que continúa fuera de la capacidad de extinción, ha obligado a evacuar a unas 1.500 personas, mantiene confinados a Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo.    
EMERGENCIA

Madrid: Incendios obligan la evacuación o confinamiento de 19.000 personas en región afectada

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
Economía

Trump afirma que el secretario de Energía "está dirigiendo Venezuela" y realiza "un gran trabajo"