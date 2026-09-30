Doctor Tamir Aldad: "Personas con riesgos de suicidio deben conectarse con profesionales"

MIAMI . El suicidio continúa siendo una de las realidades más complejas y urgentes de la salud mental contemporánea. A menudo silencioso y libre de señales evidentes, su prevención y abordaje exigen un cambio profundo en la forma en que detectamos, evaluamos y reaccionamos ante el riesgo.

A propósito del mes de la prevención del suicidio Diario Las Américas , entrevistó al doctor Tamir Aldad, psiquiatra y especialista en medicina de adiciones en Mindful Care y autor del libro Too Close for Comfort: Coping with a Dependent Loved One.

Aldad analiza desde los criterios clínicos para evaluar la inminencia de una crisis

hasta la eficacia de los tratamientos combinados, el papel de los familiares y los retos emergentes ante el avance de las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial.

-En muchos casos no hay signos visibles ¿cómo se puede ayudar a prevenir el suicidio?

Dado que muchas personas no muestran señales de advertencia evidentes, la prevención depende de la detección universal en lugar de la intuición. Restringir el acceso a medios letales (armas de fuego, medicamentos), capacitar a personas de confianza para preguntar directamente sobre pensamientos suicidas. Y realizar evaluaciones rutinarias en consultas de atención primaria y psiquiatría permite identificar a personas que, de otro modo, pasarían desapercibidas.

- ¿Cómo se diferencia clínicamente una crisis emocional pasajera de un riesgo real inminente de suicidio?

Los factores clave son: especificidad del plan, acceso a medios, claridad de la intención, plazo previsto y factores protectores. Una persona con angustia vaga, pero con razones para seguir viviendo, es diferente de alguien que tiene un método específico, acceso a los medios y la sensación de que la decisión ya está tomada. Los intentos previos siguen siendo uno de los predictores más importantes de riesgo futuro.

- ¿Qué herramientas o métodos utiliza en consulta para evaluar con precisión el nivel de riesgo de un paciente?

La Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) es la herramienta más utilizada y permite diferenciar entre ideación y conducta suicida. También se utilizan SAD PERSONS y la Beck Scale for Suicide Ideation. Una entrevista clínica exhaustiva que abarque la ideación, el plan, la intención, los medios, los antecedentes y los factores estresantes actuales sigue siendo fundamental; ninguna herramienta sustituye el criterio clínico.

- ¿Qué combinación de terapia psicológica y tratamiento farmacéutico ha demostrado mayor eficacia en estos casos?

La farmacoterapia dirigida a la afección subyacente, combinada con una terapia diseñada específicamente para reducir el riesgo suicida, es lo que mejores resultados ofrece. La terapia dialéctico-conductual (DBT) cuenta con la evidencia más sólida para reducir los intentos de suicidio y las autolesiones. La clozapina tiene una indicación de la FDA para reducir la conducta suicida en personas con esquizofrenia; el litio tiene un efecto antisuicida documentado en los trastornos del estado de ánimo. La ketamina/esketamina puede reducir rápidamente la ideación suicida aguda a corto plazo.

- ¿Cómo se puede gestionar de manera segura los medicamentos recetados para minimizar cualquier riesgo durante los momentos de crisis?

Prescribir cantidades pequeñas con renovaciones más frecuentes, utilizar envases tipo blíster en lugar de frascos grandes y hacer que una persona de confianza guarde y administre los medicamentos cuando el riesgo sea elevado. Evitar opciones con alta letalidad (como los antidepresivos tricíclicos) cuando existan alternativas más seguras. Realizar un seguimiento estrecho durante las primeras semanas de cualquier medicamento nuevo o cambio de dosis.

- ¿Cómo deben actuar los familiares o el entorno cercano ante un comentario o una conducta sospechosa de riesgo?

Tomarlo en serio cada vez. Preguntar directamente (“¿estás pensando en suicidarte?”) en lugar de evitar la palabra; ser directo no aumenta el riesgo y, a menudo, proporciona alivio. Permanecer con la persona, retirar el acceso a medios letales, si es posible y ayudarla a conectarse con atención profesional, en lugar de intentar manejar la situación por cuenta propia.

- ¿Qué actitudes o respuestas comunes debemos evitar al intentar hablar o apoyar una persona que atraviesa esta situación?

Evitar minimizar la situación (“tienes tantas cosas por las que vivir”), reaccionar con juicio o sorpresa, prometer mantenerlo en secreto o tratarlo como una búsqueda de atención. Evitar debatir si su dolor está “justificado”. Escuchar sin intentar solucionar inmediatamente el problema ni convencer a la persona de que deje de sentirse así, es más importante que encontrar las palabras perfectas.

- ¿En qué circunstancias específicas se debe considerar una intervención de urgencia o la hospitalización psiquiátrica?

Un plan específico con acceso a los medios necesarios, una intención expresada de llevarlo a cabo, un intento reciente, alucinaciones de mandato que indiquen que debe hacerse daño, impulsividad grave combinada con consumo de sustancias o la incapacidad de garantizar la seguridad durante el período siguiente. En caso de duda, es preferible realizar una evaluación, ya que el costo de una visita innecesaria a urgencias es mucho menor que el de pasar por alto una crisis.

Medios de comunicación no deben ser sensacionalistas con casos de suicidios

- ¿Es correcto o no divulgar casos de suicidios?

Los profesionales clínicos siguen las normas relacionadas con el deber de advertir y con la notificación por motivos de seguridad; compartir información con familiares o servicios de emergencia es apropiado cuando existe un riesgo inminente, incluso sin el consentimiento completo del paciente. La divulgación pública de casos de suicidio (en los medios de comunicación) debe seguir pautas de comunicación segura, evitando detalles sobre el método y el sensacionalismo, ya que la cobertura irresponsable está relacionada con efectos de contagio.

- ¿Hay enfermedades de tipo mental que pueden inducir a una persona a suicidarse?

El trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el TEPT y los trastornos por consumo de sustancias conllevan un riesgo elevado. El riesgo es mayor cuando se presentan varios de estos trastornos simultáneamente, o cuando un trastorno del estado de ánimo o psicótico ocurre junto con el consumo de sustancias.

-¿Puede la IA ser un factor desencadenante para personas con riesgo suicida?

La evidencia todavía está en desarrollo, pero existen casos documentados en los que las interacciones con chatbots empeoraron los resultados para usuarios vulnerables, particularmente cuando un sistema no logró redirigirlos hacia apoyo humano o reforzó el aislamiento. La IA no es inherentemente un factor desencadenante, pero los sistemas mal diseñados que carecen de medidas de seguridad, no detectan adecuadamente el lenguaje relacionado con el riesgo o sustituyen la conexión humana real pueden ser perjudiciales para alguien que ya está en riesgo. Los sistemas que detectan de manera fiable los indicadores de riesgo y dirigen a las personas hacia recursos de crisis parecen reducir el daño en lugar de aumentarlo, aunque este sigue siendo un área activa de investigación.

FUENTE: Entrevista al psiquiatra Tamir Aldad