sábado 30  de  mayo 2026
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Ancelotti asegura que Neymar está "trabajando bien" para regresar "lo más pronto posible"

El anuncio de la baja de Neymar por un lapso de dos a tres semanas marcó el inicio de la concentración de Brasil rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.&nbsp;

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TERESÓPOLIS.- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, declaró este sábado su confianza en que el lesionado Neymar se recupere "lo más pronto posible", aunque reconoció que el astro de 34 años podría estar ausente en el debut mundialista ante Marruecos del próximo 13 de junio.

El anuncio de la baja de Neymar por un lapso de dos a tres semanas marcó el inicio de la concentración de Brasil rumbo a la Copa del Mundo el miércoles, en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, ciudad próxima a Río de Janeiro.

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"Pensamos que él se va a recuperar lo más rápido posible. Está trabajando bien, está animado", dijo el técnico, de 66 años, en rueda de prensa.

Tras meses de debate, Neymar -máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles- entró en la convocatoria del entrenador italiano, pero una lesión muscular en la pantorrilla derecha le tiene entre algodones.

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Será baja en los amistosos del Scratch contra Panamá y Egipto y está en duda para el debut mundialista ante Marruecos, en el Grupo C, que completan Haití y Escocia.

"Si no se puede recuperar para el primer juego (del Mundial), se va a recuperar para el segundo", expresó Ancelotti.

Neymar disputó su último partido con la camiseta verdeamarela en octubre de 2023.

Brasil enfrentará a Panamá el domingo, en el estadio Maracaná, en Río.

"Van a jugar todos los jugadores, porque es un partido importante para despedirnos de nuestros torcedores", adelantó Ancelotti.

El técnico confirmó un posible once inicial: Alisson en la portería, la dupla de centrales Léo Pereira-Bremer, Wesley y Alex Sandro como laterales, Casemiro y Bruno Guimarães en el medio, y Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha y Vinícius Júnior en la ofensiva.

Brasil viajará el lunes a Estados Unidos e instalará su base de operaciones en Nueva Jersey. Tendrá un test final contra Egipto el 6 de junio en Cleveland.

La Canarinha ganó por última vez el Mundial en Corea del Sur y Japón 2002.

El título depende de la "responsabilidad"

Ancelotti considera que la búsqueda del sexto título del país sudamericano dependerá de "una responsabilidad compartida" para manejar la presión que genera esa larga espera.

"No tenemos un Pelé, no tenemos un Romário, no tenemos un Ronaldo, pero podemos tener una responsabilidad, lo que es muy bueno", subrayó con la vista en el torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

FUENTE: AFP

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