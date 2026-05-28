EEUU designa como grupos terroristas a las bandas brasileñas Comando Vermelho y PCC

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2026.

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la designación de las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a partir del próximo 5 de junio.

"CV y PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntas, dirigen a miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles. Su influencia y sus redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a bandas criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, o el Tren de Aragua venezolano.

Esa designación permite, a juicio de Washington, extender todo tipo de operaciones -policiales, de inteligencia y contrainsurgencia- a los líderes de esas bandas y a sus intereses, en todo el mundo.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había reiterado su oposición a esta medida, que tiene amplias implicaciones legales, durante su visita hace tres semanas a su homólogo estadounidense. Para el gobierno brasileño, la calificación de terroristas a los grupos criminales podría abrir la puerta a una eventual intervención bajo el argumento de amenazas a la seguridad nacional.

La Administración de Lula solamente considera terroristas a las bandas que reciben esa clasificación por parte de la ONU.

Solicitud de Bolsonaro

El senador y precandidato a la presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro calificó este jueves como un "gran día" tras conocer la designación de las principales organizaciones criminales brasileñas como terroristas, por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Bolsonaro había pedido al presidente Trump que incluyera en la lista de terroristas a las dos mayores bandas criminales del país.

“Insistí encarecidamente al presidente Trump en que designara al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras lo antes posible”, afirmó Bolsonaro, el miércoles, tras su encuentro con Trump en la Casa Blanca.

La medida supone un respaldo a una de las principales banderas de campaña de Bolsonaro, quien disputará las elecciones presidenciales de octubre con un discurso centrado en el endurecimiento de las políticas de seguridad y el combate al crimen organizado.

La decisión del Gobierno estadounidense también puede representar un empujón en la imagen del ultraderechista que se ha visto opacada tras la divulgación de sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro, actualmente preso, para financiar la película biográfica de su padre.

Según la última encuesta de Datafolha, Lula tiene el 47 % de las preferencias, mientras el ultraderechista cuenta con el 43 % de los apoyos en una eventual segunda vuelta, frente al empate del 45 % registrado en el anterior sondeo para ambos aspirantes.

FUENTE: Con información de EFE/AFP