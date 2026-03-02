lunes 2  de  marzo 2026
CONFLICTO BÉLICO

Dubái anuncia la reanudación "limitada" de vuelos al exterior

Dubai Airports anuncia una reanudación limitada de los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) y el Aeropuerto World Central – Al Maktoum International (DWC) a partir de esta noche

Las restricciones, establecidas sobre el Caribe y Venezuela para garantizar la seguridad de los efectivos militares en respaldo al Departamento de Guerra originaron la cancelación de centenares de vuelos (Imagen referencial)

Las restricciones, establecidas sobre el Caribe y Venezuela para "garantizar la seguridad" de los efectivos militares en respaldo al Departamento de Guerra originaron la cancelación de centenares de vuelos (Imagen referencial)

Pixabay

Dubai Airports, la autoridad que administra los terminales aéreos del emirato, anunció una reanudación "limitada" de los vuelos este lunes por la noche, tres días después de que se cancelaran las primeras conexiones debido a la guerra en Oriente Medio.

"Dubai Airports anuncia una reanudación limitada de los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) y el Aeropuerto World Central – Al Maktoum International (DWC) a partir de esta noche, lunes 2 de marzo de 2026", indicó en un comunicado.

Lee además
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra
En Argentina, unas 2,500 personas se congregaron frente a la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) en el barrio porteño de Once, durante un aniversario del ataque criminal de Irán. 
MEDIO ORIENTE

Irán designa a acusado de atentado en Argentina al frente de su Guardia Revolucionaria

Tenistas atrapados

Dos días después del inicio de la guerra en Oriente Medio, un "pequeño número" de tenistas sigue bloqueado en Dubái, ciudad emiratí que desde el sábado está siendo atacada con misiles y drones iraníes, informó la ATP.

"La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, de sus equipos y del personal del torneo" ATP 500 de Dubái, que concluyó el sábado, "son nuestra prioridad", aseguró la organizadora del circuito masculino de tenis en un comunicado publicado el lunes en la red social X.

"Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y de miembros de sus equipos sigue en Dubái. Están alojados en los hoteles oficiales del torneo (...) y estamos en comunicación directa con las personas afectadas", agregó.

El cierre del espacio aéreo de Dubái no sólo afecta a tenistas, sino también a entrenadores, jueces, fisioterapeutas y otros miembros de los equipos e incluso a familiares de los jugadores, "unas treinta personas en total", reveló el finlandés Harri Heliövaara, campeón del torneo de dobles junto al británico Henry Patten.

Irán atacó con drones y misiles hacia varios países de la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de las numerosas explosiones que se escucharon desde el inicio de la guerra en Dubái, la final del torneo de dobles se disputó el sábado y la ceremonia de entrega de trofeos se mantuvo para el torneo individual, que ganó sin jugar el ruso Daniil Medvedev tras la retirada del neerlandés Tallon Griekspoor, lesionado.

El ATP 500 de Dubái era el último de una serie de torneos ATP y WTA (circuito femenino) en Oriente Medio, antes del inicio el miércoles del Masters y del WTA 1000 de Indian Wells.

No obstante, están programados en Oriente Medio torneos Challenger e ITF, el segundo y tercer escalón del circuito profesional, como Fuyaira (noreste de Emiratos), en los próximos días.

Consultados este lunes por la AFP para saber si esos torneos se mantienen, ni la ATP ni la ITF han respondido por ahora.

FUENTE: Con información de AFP

