Trump considera replicar modelo de transición de Venezuela en Irán, "es un escenario perfecto"

El presidente de EEUU aseguró tener “tres buenas opciones” para impulsar el cambio en el país persa, pero advirtió que la operación sería “mucho más compleja"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Donald Trump, consideró que el proceso de transición que impulsó en Venezuela tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro por unidades militares en su país, sería un buen modelo para iniciar cambios en Irán al resultar muerto el jefe supremo del régimen, el ayatolá Alí Jameneí, durante los ataques de este fin de semana.

“Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto, el perfecto” afirmó a un medio estadounidense, al referirse a la operación militar que permitió la extracción de Maduro el 3 de enero pasado, y con ello el inicio de un proceso de transición con la pactada colaboración de la estructura autoritaria para el plan de reconstrucción del país.

No obstante, Trump destacó que existen diferencias relevantes entre los dos países para considerar el mismo modelo de transición, y aseguró que también maneja otras tres opciones para el país persa.

Este domingo, el mandatario afirmó que los jefes iraníes estaban dispuestos a hablar. "Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes", declaró el mandatario norteamericano, citado por la revista The Atlantic, luego de dar a conocer la muerte de Jameneí.

Irán más complejo que Venezuela

Tras considerar el “escenario perfecto” el proceso venezolano para Irán, el presidente Trump advirtió, sin embargo, que la operación para un cambio en Teherán puede resultar “mucho más compleja y arriesgada”.

Explicó que la estructura militar con un liderazgo con fuerte arraigo islámico domina la sociedad iraní, a lo que añadió el programa nuclear, un plan que se fortaleció en 2002 con el secreto enriquecimiento de uranio, factores que hacen que un proceso de transición sea riesgoso y más complicado.

Trump aseguró que también cuenta con “tres buenas opciones” para un cambio en Irán, pero no adelantó detalles.

La estrategia estadounidense dependerá de la evolución del conflicto militar, según aclaró.

FUENTE: Con información de Infobae, tomado de NYT

