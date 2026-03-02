Irán designa a acusado de atentado en Argentina al frente de su Guardia Revolucionaria

En Argentina, unas 2,500 personas se congregaron frente a la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) en el barrio porteño de Once, durante un aniversario del ataque criminal de Irán.

BUENOS AIRES .-El régimen de Irán designó a Ahmad Vahidi —terrorista buscado por la Interpol, tras participar en el sangriento atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina ( AMIA ), en Buenos Aires, en 1994—, como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La escogencia de Ahmad Vahidi convierte a la estructura militar iraní en el eje central de Teherán para sus ataques y tensa aún más la geopolítica regional, tras iniciarse la confrontación bélica de EEUU e Israel contra el régimen autoritario de los atayolá, indicaron medios.

Vahidi asume el cargo que ocupaba Mohamad Pakpur, que murió durante la ola de ataques que acabaron con la vida del líder supremo Ali Khamenei y de otros altos jefes iraníes, entre el sábado y el domingo en la madrugada.

Atentado en AMIA

El nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, quien fue ministro del Interior desde agosto de 2021 hasta agosto de 2024, tiene un amplio prontuario como ideólogo y ejecutor de acciones terroristas, en su trayectoria.

Vahidi está acusado por la justicia de Argentina como uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA en 1994, tiempo en el cual comandaba las filas de las fuerzas terroristas Al-Quds, una unidad de élite dentro de la Guardia Revolucionaria que dirigió desde 1988 hasta 1998.

Está solicitado por Interpol desde 2007, después de este hecho criminal que segó la vida de 85 personas y dejó 300 heridas, en lo que se catalogó como el mayor atentado terrorista en Argentina.

En el grupo de los acusados y reclamados por el Estado argentino ante la Justicia internacional también se encuentran el expresidente de Irán, Ali Akbar Hahsemi Rafsanjani; los exministros Ali Fallahijan y Ali Akbar Veleyati; el excomandante Moshen Rezai; el exjefe de Seguridad Exterior, Imad Fayez Moughnieh; el exconsejero cultural de la embajada, Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari, según el reporte.

Terrorista al frente de la Guardia de Irán

Dos años antes de este atentado, fuerzas iraníes comandadas por Vahidi causaron una explosión en la embajada de Israel en Argentina.

Además de sus vínculos directos con Hezbolá, se le conoce como el “exportador del terrorismo” por dirigir otras operaciones encubiertas de la Fuerza Quds en otros países.

Vahidi fue ministro de Defensa de Irán (2009-2013).

