lunes 2  de  marzo 2026
MEDIO ORIENTE

Irán designa a acusado de atentado en Argentina al frente de su Guardia Revolucionaria

La escogencia de Ahmad Vahidi, con captura de Interpol desde 2007 por terrorismo en el exterior, apuntala a la estructura militar como eje central de Teherán

En Argentina, unas 2,500 personas se congregaron frente a la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) en el barrio porteño de Once, durante un aniversario del ataque criminal de Irán.&nbsp;&nbsp;

En Argentina, unas 2,500 personas se congregaron frente a la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) en el barrio porteño de Once, durante un aniversario del ataque criminal de Irán.  

(CORTESÍA: David Fernández/CLARÍN)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.-El régimen de Irán designó a Ahmad Vahidi —terrorista buscado por la Interpol, tras participar en el sangriento atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, en 1994—, como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La escogencia de Ahmad Vahidi convierte a la estructura militar iraní en el eje central de Teherán para sus ataques y tensa aún más la geopolítica regional, tras iniciarse la confrontación bélica de EEUU e Israel contra el régimen autoritario de los atayolá, indicaron medios.

Lee además
Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares
Interceptación de un misil iraní por parte de la Cúpula de Hierro sobre Jerusalén, 2 de marzo de 2026. Una operación militar conjunta estadounidense-israelí continúa tras iniciarse la madrugada del 28 de febrero de 2026, atacando varios puntos de Irán. Posteriormente, Irán lanzó ataques de represalia. 
CONFLICTO

Irán anuncia ataque contra Tel Aviv, Haifa y Jerusalén Este

Vahidi asume el cargo que ocupaba Mohamad Pakpur, que murió durante la ola de ataques que acabaron con la vida del líder supremo Ali Khamenei y de otros altos jefes iraníes, entre el sábado y el domingo en la madrugada.

Atentado en AMIA

El nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, quien fue ministro del Interior desde agosto de 2021 hasta agosto de 2024, tiene un amplio prontuario como ideólogo y ejecutor de acciones terroristas, en su trayectoria.

Vahidi está acusado por la justicia de Argentina como uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA en 1994, tiempo en el cual comandaba las filas de las fuerzas terroristas Al-Quds, una unidad de élite dentro de la Guardia Revolucionaria que dirigió desde 1988 hasta 1998.

Está solicitado por Interpol desde 2007, después de este hecho criminal que segó la vida de 85 personas y dejó 300 heridas, en lo que se catalogó como el mayor atentado terrorista en Argentina.

En el grupo de los acusados y reclamados por el Estado argentino ante la Justicia internacional también se encuentran el expresidente de Irán, Ali Akbar Hahsemi Rafsanjani; los exministros Ali Fallahijan y Ali Akbar Veleyati; el excomandante Moshen Rezai; el exjefe de Seguridad Exterior, Imad Fayez Moughnieh; el exconsejero cultural de la embajada, Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari, según el reporte.

Terrorista al frente de la Guardia de Irán

Dos años antes de este atentado, fuerzas iraníes comandadas por Vahidi causaron una explosión en la embajada de Israel en Argentina.

Además de sus vínculos directos con Hezbolá, se le conoce como el “exportador del terrorismo” por dirigir otras operaciones encubiertas de la Fuerza Quds en otros países.

Vahidi fue ministro de Defensa de Irán (2009-2013).

Embed

FUENTE: Con información de Fuente Latina, lanarción.com.ar

Temas
Te puede interesar

Trump considera replicar modelo de transición de Venezuela en Irán, "es un escenario perfecto"

Dubái anuncia la reanudación "limitada" de vuelos al exterior

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial. 
ERROR

Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

El presidente Donald J. Trump saluda a jueces de la Corte Suprema durante el discurso del Estado de la Unión.
REPERCUSIóN

Corte Suprema sube la tensión sobre política arancelaria de Trump

Te puede interesar

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Rosie Cordero-Stutz sheriff de Miami-Dade ,Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, y la alcaldesa del condado Daniella Levine-Cava. 
REACCIÓN LOCAL

Sur de Florida refuerza seguridad tras ataque de EEUU a Irán

Steven Meiner alcalde de Miami Beach 
REEMBOLSO DINERO

Miami Beach envia cheque de $500 a propietarios de viviendas

Momento en que el RBT lanza un zapato contra el menor durante la sesión terapéutica.
CUIDADOS BAJO SOSPECHA

Abuso físico contra niño autista no verbal reabre debate sobre supervisión y ética en terapias

Imagen referencial.
JUSTICIA

Condenan a estafador de Miami por clonación de tarjetas y robo de identidad, deja más de 450 víctimas