EEUU eleva a más de 30 los barcos iraníes hundidos en el marco de la ofensiva conjunta con Israel

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.

WASHINGTON — El comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, elevó este jueves a más de 30 los barcos iraníes hundidos en tres días en el marco de la ofensiva conjunta lanzada con Israel el pasado 28 de febrero contra el país asiático, que ha tenido repercusiones en toda la región del Medio Oriente.

"Nuestros ataques contra la Armada iraní se han intensificado. Es posible que hayan oído al presidente (Donald Trump) decir hace un momento que hemos hundido o destruido 24 barcos. Eso era cierto en ese momento. Ahora ya superamos los 30 barcos" , aseguró en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Entre ellos se encuentra un "portaaviones de drones iraní, aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial" atacado por Washington "en las últimas horas", indicó Cooper, que aseguró que, como consecuencia, la embarcación se encuentra "en llamas".

El Ejército estadounidense atacó además en la misma jornada "el equivalente iraní al Comando Espacial, lo que degrada su capacidad para amenazar a los estadounidenses", agregó el almirante, tras celebrar que "no solo estamos atacando lo que tienen (las autoridades iraníes), sino que estamos destruyendo su capacidad de reconstrucción". "El presidente nos ha encomendado otra tarea: destruir o neutralizar la industria de misiles balísticos de Irán", dijo al respecto.

"Eso está en marcha"

Cooper aprovechó además para avanzar la "siguiente fase de esta operación" contra Teherán, mientras "desmantelaremos sistemáticamente la capacidad de producción de misiles de Irán para el futuro. "Eso está en marcha", aseguró, si bien ha matizado que "llevará algún tiempo". Con todo, defendió que "nuestras fuerzas están bien abastecidas y estamos absolutamente preparados para llevar a cabo esta misión de forma decisiva".

En esta línea, el jefe del Pentágono catalogó de "grave error de cálculo" que Irán piense que no podrán sostener en el tiempo los ataques aéreos contra territorio iraní. "Apenas hemos empezado a luchar", expresó.

"No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña mientras sea necesario", expresó durante la comparecencia conjunta, afirmando que la voluntad de Washington es "férrea" y que solos ellos pueden controlar el cronograma.

"Si creen que han visto algo, que esperen", afirmó, agregando en otro punto de la rueda de prensa que Teherán "está haciendo todo lo posible para difundir mentiras" e "inflar" los números de muertos a fin de "convencer a su propia población de que están teniendo éxito".

Poco antes, el jefe de la Casa Blanca aseguró que la Armada iraní "ha desaparecido". "24 barcos en tres días. Son muchos barcos. Sus armas antiaéreas han desaparecido, todos sus aviones han desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido", alegó, apuntando asimismo que "los misiles han desaparecido (y) los lanzadores (de misiles) han desaparecido: un 60% y un 64%, respectivamente". "Aparte de eso, les va bastante bien", ironizó durante un acto en la sede presidencial.

La ofensiva ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en Irán, según el régimen iraní. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y más de 48 ministros y altos cargos del Ejército de Irán.

FUENTE: Con información de Europa Press