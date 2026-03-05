jueves 5  de  marzo 2026
Guerra en Irán

EEUU eleva a más de 30 los barcos iraníes hundidos en el marco de la ofensiva conjunta con Israel

El Ejército de EEUU atacó el equivalente iraní al Comando Espacial, eso degrada su capacidad para amenazar a los estadounidenses, dijo el almirante Brad Cooper

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, elevó este jueves a más de 30 los barcos iraníes hundidos en tres días en el marco de la ofensiva conjunta lanzada con Israel el pasado 28 de febrero contra el país asiático, que ha tenido repercusiones en toda la región del Medio Oriente.

"Nuestros ataques contra la Armada iraní se han intensificado. Es posible que hayan oído al presidente (Donald Trump) decir hace un momento que hemos hundido o destruido 24 barcos. Eso era cierto en ese momento. Ahora ya superamos los 30 barcos", aseguró en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Lee además
Acusado paquistaní enfrenta la justicia de Estados Unidos por preparar un complot para asesinar a líderes políticos, entre ellos el presidente Donald J. Trump.
JUICIO EN EEUU

Hombre acusado de complot para asesinar a Trump dice que Irán lo presionó
El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.
GUERRA

Israel anuncia nueva fase de su ofensiva contra Irán: "Tenemos sorpresas"

Entre ellos se encuentra un "portaaviones de drones iraní, aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial" atacado por Washington "en las últimas horas", indicó Cooper, que aseguró que, como consecuencia, la embarcación se encuentra "en llamas".

El Ejército estadounidense atacó además en la misma jornada "el equivalente iraní al Comando Espacial, lo que degrada su capacidad para amenazar a los estadounidenses", agregó el almirante, tras celebrar que "no solo estamos atacando lo que tienen (las autoridades iraníes), sino que estamos destruyendo su capacidad de reconstrucción". "El presidente nos ha encomendado otra tarea: destruir o neutralizar la industria de misiles balísticos de Irán", dijo al respecto.

"Eso está en marcha"

Cooper aprovechó además para avanzar la "siguiente fase de esta operación" contra Teherán, mientras "desmantelaremos sistemáticamente la capacidad de producción de misiles de Irán para el futuro. "Eso está en marcha", aseguró, si bien ha matizado que "llevará algún tiempo". Con todo, defendió que "nuestras fuerzas están bien abastecidas y estamos absolutamente preparados para llevar a cabo esta misión de forma decisiva".

En esta línea, el jefe del Pentágono catalogó de "grave error de cálculo" que Irán piense que no podrán sostener en el tiempo los ataques aéreos contra territorio iraní. "Apenas hemos empezado a luchar", expresó.

"No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña mientras sea necesario", expresó durante la comparecencia conjunta, afirmando que la voluntad de Washington es "férrea" y que solos ellos pueden controlar el cronograma.

"Si creen que han visto algo, que esperen", afirmó, agregando en otro punto de la rueda de prensa que Teherán "está haciendo todo lo posible para difundir mentiras" e "inflar" los números de muertos a fin de "convencer a su propia población de que están teniendo éxito".

Poco antes, el jefe de la Casa Blanca aseguró que la Armada iraní "ha desaparecido". "24 barcos en tres días. Son muchos barcos. Sus armas antiaéreas han desaparecido, todos sus aviones han desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido", alegó, apuntando asimismo que "los misiles han desaparecido (y) los lanzadores (de misiles) han desaparecido: un 60% y un 64%, respectivamente". "Aparte de eso, les va bastante bien", ironizó durante un acto en la sede presidencial.

La ofensiva ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en Irán, según el régimen iraní. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y más de 48 ministros y altos cargos del Ejército de Irán.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump menciona un proyecto para Cuba tras la guerra en Irán: "Es solo cuestión de tiempo"

CEAPI prepara IX congreso con 500 presidentes de compañías, líderes y empresarios de Iberoamérica

Latinos en Israel están temerosos pero firmes ante ataques de Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
JUSTICIA

Posponen juicio contra congresista Cherfilus-McCormick por escándalo de fraude millonario a fondos COVID

Acusado paquistaní enfrenta la justicia de Estados Unidos por preparar un complot para asesinar a líderes políticos, entre ellos el presidente Donald J. Trump.
JUICIO EN EEUU

Hombre acusado de complot para asesinar a Trump dice que Irán lo presionó

En Argentina, el atentado contra la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) por Irán moviliza en cada aniversario miles de personas, como esta en el barrio porteño de Once 
JUSTICIA ARGENTINA

Acusan a jerarcas de Irán de planificar y ejecutar atentado contra AMIA, hay 10 imputados

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El escándalo racista sacude al partido republicano de Miami-Dade.
INDIGNACIÓN

Escándalo racista en chat del partido republicano provoca condena política en Miami-Dade

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca
FÚTBOL

Trump cree que Messi es mejor que Pelé

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer (iz.) y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
CONFLICTO POLíTICO

Demócratas en el Congreso buscan argumentos en favor del régimen iraní