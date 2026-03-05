Latinos en Israel están temerosos pero firmes ante ataques de Irán

Una columna de humo se eleva mientras un misil iraní impacta las aguas del mar frente a Haifa, Israel, el 28 de febrero de 2026. El ejército israelí informó el 28 de febrero que detectó misiles lanzados desde Irán tras ataques previos de Israel y Estados Unidos.

TEL AVIV .- Mientras Israel permanece asediado por los ataques de Irán, la población de latinos en la capital padece, como los nativos del país, el temor a que en cualquier momento un misil pueda caer en la ciudad, pese a la fuerte contención militar israelí durante el conflicto bélico que comenzó hace seis días.

Sin embargo, muestran disposición a mantenerse firmes en sus labores en negocios que han impulsado con esfuerzo como el resto de los inmigrantes.

Anderson y Fanery López, una pareja de colombianos que llegaron desde Cali a Israel hace casi 20 años, mantienen abierto su negocio, un bar restaurant llamado La Comadre que regentan en un barrio popular en Tel Aviv.

Forman parte de los más de 90,000 personas de habla hispana que viven en Israel.

Latinos trabajan pese a ataques

“Nos afecta la guerra, a todo el mundo le afecta, pero nosotros seguimos abiertos”, afirmó Anderson a un medio latino.

El negocio de comida colombiana tiene éxito en Tel Aviv y se enfrenta a la ciudad vacía y a personas que se lo piensan mucho antes de salir de casa.

Según dice, han vivido varias guerras y Fanery asegura incluso que, en esta ocasión, ya no corre al refugio, sino que camina.

“La Comadre se abrió para la comunidad latina, porque queríamos aportar nuestro granito de arena”, acota Anderson.

Entre sancocho, pescado frito, chuletas, frijoles, salchipapas y mucho más, su clientela latina y no latina, llega al local en estos días, compra y se va sin demasiada demora porque nadie quiere que lo agarre una sirena en la calle.

“La clientela ha disminuido un poco, pero nosotros seguimos abiertos”, dijo mientras el conflicto bélico de Israel y EEUU contra Irán cobra mayor intensidad lo que hace sospechar que se prolongará más allá de un mes, tiempo que el gobierno estadounidense ha calculado para ponerle fin a la guerra que busca el cambio político en Irán.

