jueves 5  de  marzo 2026
Conflicto bélico

Israel anuncia nueva fase de su ofensiva contra Irán: "Tenemos sorpresas"

"En esta fase, seguiremos desmantelando el régimen y sus capacidades militares", dijo el jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, Eyal Zamir

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV Israel anunció este jueves el inicio de una nueva fase de su ofensiva junto a EEUU contra Irán, que traerá consigo "sorpresas adicionales", según afirmó el jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, Eyal Zamir.

"Tras completar la fase de ataque sorpresa, en la que establecimos la superioridad aérea y suprimimos el arsenal de misiles balísticos, pasamos a la siguiente fase de la operación. En esta fase, seguiremos desmantelando el régimen y sus capacidades militares", dijo Zamir en un videomensaje dirigido a la población israelí.

"Tenemos sorpresas adicionales que no pretendo revelar", agregó el líder militar.

El jefe de Estado Mayor afirmó que Israel ha destruido aproximadamente el 80 % de los sistemas de defensa antiaérea iraníes, y que sus pilotos lograron "una superioridad aérea casi completa" sobre los cielos de Irán. Además, sostuvo que se han eliminado más del 60 % de las lanzaderas de misiles de ese país.

200 objetivos en un día

Sólo durante este jueves, el Ejército israelí afirmó en un comunicado haber bombardeado 200 objetivos en Irán, incluyendo instalaciones del régimen iraní y lanzadores de misiles, y sostiene que la mayoría se concentra en su zona oeste.

En su mensaje, el primero emitido desde el inicio de esta guerra, Zamir afirmó que está en "contacto constante" con los responsables militares estadounidenses, incluyendo al "jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el general Dan Caine, y el comandante del CENTCOM (Comando Central), el almirante Brad Cooper".

El jefe militar israelí aprovechó la ocasión para expresas sus condolencias a las familias de los seis soldados estadounidenses fallecidos desde el inicio de la ofensiva, así como a los familiares de los diez civiles israelíes (entre ellos, cuatro niños) que perdieron la vida como resultado de los misiles iraníes.

Israel y Estados Unidos comenzaron el sábado una ofensiva contra Irán con ataques con misiles y drones que mataron al líder jefe supremo Alí Jamenei y una decena de altos funcionarios y a la que la República Islámica ha respondido con ataques a Israel y a objetivos estadounidenses en varios países de la región.

Mientras la represalia iraní ha matado en Israel a diez personas, los ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos se han cobrado la vida de 787 personas en Irán, según la Media Luna Roja (que no actualiza sus datos desde el martes).

FUENTE: Con información de EFE

