jueves 5  de  marzo 2026
CEAPI prepara IX congreso con 500 presidentes de compañías, líderes y empresarios de Iberoamérica

La reunión de alto nivel entre líderes empresariales del CEAPI regresa a Latinoamérica y, por primera vez, se desplaza hasta la capital de México

Empresarios españoles y mexicanos despiden el VIII Congreso Iberoamericano en Sevilla (2025), dando paso a la IX edición, que se celebrará en Ciudad de México (2026)

Empresarios españoles y mexicanos despiden el VIII Congreso Iberoamericano en Sevilla (2025), dando paso a la IX edición, que se celebrará en Ciudad de México (2026)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID. - La novena edición del congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) se celebrará, del 25 al 27 de mayo en Ciudad de México (México) bajo el título "La Fuerza de Iberoamérica".

En este encuentro exclusivo participarán 500 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica, socios de CEAPI, así como líderes institucionales de toda la comunidad iberoamericana. Debatirán sobre el papel que los empresarios deben asumir en un mundo en transformación.

Tras el éxito de la octava edición del congreso, celebrada en Sevilla, España, la reunión de alto nivel entre líderes empresariales regresa a Latinoamérica y, por primera vez, se desplaza hasta la capital de México. Se trata de un nexo crucial en las relaciones entre América Latina, Estados Unidos, España, Middle East y el resto del mundo.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, presentó esta semana todos los detalles de la novena edición en Ciudad de México, donde sostuvo un encuentro informativo.

“El IX Congreso Iberoamericano se celebra en un momento clave, en plena reconfiguración del orden mundial. Será una palanca para impulsar y demostrar que los empresarios unidos debemos situarnos en el centro de la solución, generando espacios de confianza, diálogo y colaboración. Somos la fuerza Iberoamérica y, junto a las instituciones, creer en la región es el primer paso; crear valor compartido, el segundo; y crecer juntos, nuestra verdadera razón de ser”, dijo Vilanova.

El IX Congreso Iberoamericano de CEAPI, por primera vez, será exclusivo para los miembros de CEAPI.

Durante los tres días de ponencias se debatirán los problemas globales más urgentes, su repercusión en la región y la manera de afrontarlos. El primero, los asistentes podrán compartir sus experiencias e ideas en encuentros de negocio privados sobre sectores como minería, educación o turismo. El mismo día, se celebrarán las jornadas temáticas ‘Empresa Familiar’, ‘Impacto Social’, ‘Next Generation’ y ‘Mujer, Empresa y Liderazgo en Iberoamérica’.

Se abordarán los bloques temáticos de la fuerza de Iberoamérica en un mundo multipolar, los empresarios en el centro de la solución y los sectores que marcan el futuro.

Líderes empresariales

En el encuentro en México participarán destacados líderes empresariales de Iberoamérica. De México, Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso, Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE, y Fernando Lerdo de Tejada Servitje, director de Grupo Bimbo; de España, Vicente Boluda, vicepresidente de Boluda Corporación Marítima, y Enrique Riquelme, presidente y CEO de Cox; de República Dominicana, Juan Tomás Díaz Infante, CEO de United Petroleum Grupo Haina SRL; de Venezuela, Mireya Blavia de Cisneros, presidenta de We Cisneros; de Chile, Francisca Ponce, directora ejecutiva de The Family Ponce Group, y de Estados Unidos, Francisco Cerezo, Chair, US-LatAm de DLA Piper, entre muchos otros.

Entre los líderes institucionales que tendrán presencia en el congreso, destacan Rebeca Grynspan, secretaria General de UNCTAD; Andrés Allamand, secretario General Iberoamericano (SEGIB); Mariano Jabonero, secretario General de OEI; Alexandre Pupo, secretario General de OIJ; Gina Riaño, secretaria General de OISS; Michelle Muschett, subsecretaria General, Administradora Adjunta y Directora Regional para América Latina y El Caribe del PNUD; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de México; Sergio Díaz-Granados, presidente Ejecutivo de CAF, y José Medina Mora, residente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros.

FUENTE: Con información del CEAPI

