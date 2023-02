EEUU "no flaquea" y Biden abre la billetera

El presidente Joe Biden (izq.), camina con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (der.), en la Catedral de las Cúpulas Doradas de San Miguel durante una visita de Biden no anunciada, en Kiev, el 20 de febrero de 2023.

"No debe haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos" de mantener esa postura, proclamó Biden ante una multitud congregada frente al Castillo Real de Varsovia.