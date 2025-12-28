Ejército de Israel recibe su primer arma láser de defensa antiaérea, el sistema 'Rayo de Hierro'

JERUSALÉN — El Ministerio de Defensa de Israel entregó este domingo al Ejército israelí el primer sistema láser de defensa de intercepción antiaérea, el 'Rayo de Hierro', con vistas a su próxima integración en la combinación de sistemas antiaéreos israelíes.

El sistema cuenta con una fuente láser avanzada y un sistema de orientación electro-óptico único, que permite la interceptación de una amplia gama de objetivos a un alcance operativo mejorado, con máxima precisión y a mínimo coste, anunciò el Ministerio de Defensa.

Este nuevo sistema ha sido desarrollado por el departamento de Investigación del Ministerio y la corporación israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

El sistema de Rayo de Hierro se incorpora como una nueva capa de defensa contra cohetes, drones y misiles.

Dicho sistema ha "demostrado su eficiencia" al haber interceptado cohetes, morteros, aeronaves y vehículos aéreos no tripulados "en una amplia gama de escenarios operativos". "Cuenta con un sistema avanzado de puntería que permite un mayor alcance operativo, alta precisión y una eficiencia superior, manteniendo su ventaja única de neutralizar rápidamente las amenazas mediante tecnología láser", dijo recientemente el Ministerio de Defensa israelí.

A la vanguardia

El titular de la cartera, Israel Katz, aseguró que "lograr la capacidad operativa de interceptación láser coloca" a las autoridades israelíes "a la vanguardia de la tecnología militar mundial y convierte a Israel en la primera nación en poseer esta capacidad", si bien no reveló la tasa de interceptación de dicho sistema.

"Nuestros enemigos de Gaza, Irán, Líbano, Yemen y otros lugares deberían saberlo: así como somos fuertes en defensa, somos fuertes en ataque, y haremos todo lo posible para proteger la seguridad de los ciudadanos israelíes", amenazó.

Desde los ataques de Hamás y otras milicias palestinas contra territorio israelí en octubre de 2023, Israel ha estado inmerso en una guerra en múltiples frentes; a la par, ha estado desarrollando tecnología militar para su defensa.

La ceremonia de entrega estuvo protagonizada por el ministro de Defensa, Israel Katz; el jefe de la unidad de desarrollo del Ministerio, Daniel Gold, y el presidente de Rafael, Yuval Steinitz.

El sistema también se conoce como Or Eitan en memoria del capitán Eitan Oster, un oficial de las FDI muerto en combate en el sur del Líbano, cuyo padre, uno de los desarrolladores del sistema, recitó una bendición ceremonial.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press