Israel concluye la creación de arma láser para interceptar misiles y drones

La nueva arma ubica a Israel "a la vanguardia de la tecnología militar mundial y convierte a Israel en la primera nación en poseer esta capacidad"

@RAFAELdefense / X
@RAFAELdefense / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV — El Ministerio de Defensa de Israel anunció este miércoles la finalización del desarrollo de un arma láser que estará operativa para finales de año y que se integrará en el escudo de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, ofreciendo una capa adicional de protección.

El láser 'Iron Beam' ha "completado con éxito una serie de pruebas de varias semanas de duración, demostrando sus capacidades". Las pruebas, realizadas en el sur de Israel, "representan el último hito antes de la entrega del sistema a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para su despliegue operativo", reza un comunicado.

Dicho sistema ha "demostrado su eficiencia" al haber interceptado cohetes, morteros, aeronaves y vehículos aéreos no tripulados "en una amplia gama de escenarios operativos". "Cuenta con un sistema avanzado de puntería que permite un mayor alcance operativo, alta precisión y una eficiencia superior, manteniendo su ventaja única de neutralizar rápidamente las amenazas mediante tecnología láser a un coste mínimo", ha señalado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RAFAELdefense/status/1965338842371678235&partner=&hide_thread=false

A la vanguardia

El titular de la cartera, Israel Katz, aseguró que "lograr la capacidad operativa de interceptación láser coloca" a las autoridades israelíes "a la vanguardia de la tecnología militar mundial y convierte a Israel en la primera nación en poseer esta capacidad", si bien no reveló la tasa de interceptación de dicho sistema.

"Nuestros enemigos de Gaza, Irán, Líbano, Yemen y otros lugares deberían saberlo: así como somos fuertes en defensa, somos fuertes en ataque, y haremos todo lo posible para proteger la seguridad de los ciudadanos israelíes", amenazó.

Desde los ataques de Hamás y otras milicias palestinas contra territorio israelí en octubre de 2023, Israel ha estado inmerso en una guerra en múltiples frentes; a la par, ha estado desarrollando tecnología militar para su defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RAFAELdefense/status/1968375646716854698&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con informacòn de Europa Press

