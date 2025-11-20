Israel firma un contrato multimillonario para ampliar el sistema antiaéreo 'Cúpula de Hierro'

La imagen muestra los cohetes disparados desde la ciudad de Gaza (a la derecha) siendo interceptados por el sistema de misiles de defensa Cúpula de Hierro de Israel (a la izquierda).

TEL AVIV — El Ministerio de Defensa de Israel anunció este jueves que firmó un contrato multimillonario con la empresa Rafael para ampliar la producción en serie del sistema de defensa aérea de 'Cúpula de Hierro '.

El director general de la cartera ministerial, Amir Baram, firmó la adquisición en Tel Aviv en presencia de varios funcionarios de Defensa. Según los términos del contrato, que ha sido "resultado de exhaustivas negociaciones", Rafael suministrará "una cantidad significativa de interceptores" al sistema antiaéreo.

Plan de paz Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

El ministro de Defensa, Israel Katz, subrayó que "el sistema Cúpula de Hierro se ha convertido en uno de los mejores sistemas de defensa aérea de la historia". "A lo largo de los años, y en particular durante las recientes operaciones militares, ha protegido el espacio aéreo de nuestra nación e interceptado con éxito miles de amenazas procedentes de Gaza, Líbano y otros escenarios, sirviendo como escudo protector para los ciudadanos israelíes".

Avance estratégico

Para Katz, la firma de "este histórico contrato representa un avance estratégico que reforzará significativamente" sus capacidades de defensa aérea contra adversarios que persisten en sus esfuerzos por atentar contra la seguridad de Israel".

"Este acuerdo constituye una prueba más de la solidez de nuestra alianza con Estados Unidos y de la sólida cooperación entre nuestras naciones. Juntos, continuaremos desarrollando y mejorando los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo, garantizando así la seguridad de nuestro Estado y la superioridad estratégica de Israel durante las próximas décadas", concluyó.

Los fondos provienen de un paquete de ayuda estadounidense a Israel de 8.700 millones de dólares (7.500 millones de euros) aprobado por el Congreso de Estados Unidos en abril de 2024 y que incluye una partida específica de 5.200 millones de dólares para mejorar los sistemas de defensa aérea de Israel.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press