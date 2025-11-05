miércoles 5  de  noviembre 2025
Israel reacciona a elección de Zohran Mandami: "Nueva York no será la misma para la comunidad judía”

El ministro para la Diáspora, Amichai Chikli, y el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, afirman que la posición del alcalde “no nos frenará”

El musulmán socialista, Zohran Mamdani, candidato por el Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, ganó las elección el 4 de noviembre de 2025. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- La elección del demócrata socialista y musulman Zohran Mandani como nuevo alcalde de la mayor ciudad de EEUU generó reacciones inmediatas de Israel de aprensión acerca del futuro y la seguridad de la comunidad judía, la más grande en todo país.

El ministro para la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, advirtió que la victoria de Mandami representa “un momento lo de inflexión para la ciudad” y “socava aquello sobre lo que Nueva York se asentó: un lugar que dio libertad y una oportunidad a innumerables refugiados judíos a finales del siglo XIX”.

"Nueva York ya nunca será lo mismo, especialmente para la comunidad judía. La ciudad camina hacia el abismo, el mismo abismo en el que ya se encuentra Londres. Pido a los judíos de Nueva York reconsiderar seriamente mudarse a Israel", afirmó el ministro israelí en un comunicado difundido por agencias.

"Antisionismo" en Nueva York

Aseguró que este “cambio” no ocurrió de repente y que el “ambiente antisionista” ya se había visto en los campus y universidades.

“Continuó con las manifestaciones violentas de seguidores de Hamás" y “ha llegado a su punto más álgido” con la elección por parte de los votantes, dijo.

Mamdani, legislador estatal de 34 años de edad, ganó este 4 de noviembre para ejercer el gobierno de la ciudad, centro financiero global, con 50 % de los votos, en una concurrida contienda que se hizo igualmente en otros seis estados. También Ghazala Hashmi resultó electa vicegobernadora en Virginia, lo que la convierte en la primera mujer musulmana en todo el país en un cargo estatal.

Israel pide respeto a alcalde

En declaraciones más matizadas, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó que la victoria de Mamdani “no detendrá” a los israelíes.

“Sus palabras incendiarias no nos frenarán. La comunidad judía de Nueva York y de todo EEUU merece una seguridad y un respeto. Vamos a seguir reforzando nuestros lazos con los líderes de esta comunidad para garantizar nuestra seguridad y bienestar”, puntualizó.

Nueva York concentra más de 1,7 millones de ciudadanos de Israel, según cálculos hasta este 2025, y particularmente Brooklyn registra una de la comunidades más grandes de judíos del mundo.

Aunque el nuevo alcalde hizo, durante su campaña, afirmaciones contra Israel y a favor de Palestina, en fecha más reciente señaló que bajo su liderazgo construirá “una Alcaldía que esté del lado de los neoyorquinos judíos” y no “una que dude en la lucha contra el antisemitismo”, según los reportes.

FUENTE: Con información Europa Press, Redacción DLA

