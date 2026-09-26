El Adelantado: una mirada de 125 años sobre Segovia

Carlos Herranz, quien fue director del Adelantado de Segovia entre 1995-2006; es el papá de Teresa, la actual directora

Un periódico es nada sin un lector. Es como la sangre fuera de un cuerpo humano. Quienes han estado a la cabeza de El Adelantado a través de estos 125 años han registrado, al igual que todos los diarios, los grandes acontecimientos; pero hay algo vital que lo diferencia de muchos: la atención constante a la realidad de Segovia y a las cuestiones que han marcado la vida de sus ciudadanos a lo largo de distintas generaciones.

Entrar a un motor de búsqueda del registro de El Adelantado permite reconstruir buena parte de la historia reciente de Segovia a través de sus protagonistas, sus instituciones y su vida cotidiana. Sus páginas reflejan una estrecha relación con el territorio y un compromiso continuado con la realidad social, cultural y económica de la provincia.

Hay además una vocación sostenida: contribuir al debate público, aportar información y contexto y ofrecer a los lectores elementos para comprender la evolución de Segovia.

El Adelantado es la publicación del diario íntimo de una ciudad. Y no es una contradicción, ni un dilema. En sus páginas todo es importante. Su valor está en sí mismo; leerlo es saborear a Segovia; enterarnos de quién nació, a quién despidieron, actividades culturales, movimiento comercial, y acciones políticas por supuesto; lo nuevo necesario de conocer sobre el agitado mundo. También cuándo nevó o qué carretera se cortó, cuál fue el conflicto en el Ayuntamiento y qué personaje famoso anda de gira, o si faltó el agua y el resultado de un partido de fútbol. El mundo en diferentes tamaños.

A El Adelantado no lo hacen grande las exclusivas que se disputan los medios poderosos. Su espacio, donde se ha crecido, es lograr que su lector se abrace a los pueblos vecinos por pequeños que sean, confiados en que su periódico los lleva de la mano porque valora la necesidad de registrar hechos que por muy intrascendentes que parezcan, deben ser conocidos por la población. Es el sistema circulatorio que conecta a Segovia.

Pero, además, El Adelantado es también una especie de cordón umbilical para los segovianos que han salido. Es el nexo continuo que mantiene la proximidad burlando la distancia física.

El Adelantado ha dado grandes batallas desde su mismo nacimiento el 20 de junio de 1901 fecha en que Rufino Cano de Rueda se hizo de la cabecera, que entonces era semanario, y sobre él comenzó a desarrollar un periódico que iba mucho más allá: esculpió una institución local, una empresa familiar que ha pasado de generación en generación y que nunca se ha comportado como una propiedad inmóvil por lo que ya en octubre de ese mismo año, lo convirtió en diario vespertino priorizando los intereses agrícolas de Segovia y Castilla.

Ya estaba claro que los asuntos de Segovia eran prioridad del periódico.

La sucesión de El Adelantado continuó con el hijo de Rufino, Luis Cano Lozano, quien asumió la dirección en 1931 hasta su muerte en 1972. Fueron cuarenta años atravesados por la Segunda República, la Guerra Civil, la posguerra y buena parte del franquismo, tiempo en el que Luis lideró la institución mostrando una poderosa capacidad de sobrevivir a una de las etapas más convulsas de la historia española.

Con Luis Cano el periódico también desplegó el ejercicio reporteril para buscar la noticia que nunca se esperaba en redacción, sino que había que salir a vivirla. Él mismo lo demostró en muchas ocasiones, una de ellas cuando participó personalmente en una expedición organizada por El Adelantado para conocer junto a periodistas e intelectuales la recién descubierta Cueva de los Enebralejos, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Segovia. Una cavidad que ha existido desde mucho antes de uso humano, con unos 3.670 metros de galerías de tres niveles y que fue utilizada durante los primeros momentos de la Edad de Bronce como necrópolis colectiva. Lógicamente ha sido declarada de interés cultural con categoría de zona arqueológica.

A Luis Cano lo sucedió su sobrino Carlos Herranz Cano, nieto de Rufino, y padre de Teresa Herranz directora desde el 2011.

Carlos Herranz como editor y responsable de la empresa marcó la modernización de El Adelantado. Así en 1979, fui sustituida la vieja maquinaria por una rotativa offset; en 1994 el periódico se transformó de vespertino a matutino y en 1996 lanzó su edición digital convirtiéndose en el primer diario de Castilla y León en Internet.

Sin duda el registro de cada época muestra a una familia que ha asumido el reto de mantener vivo un periódico local, tarea nada fácil: significa sobrevivir económicamente, modernizarse, cambiar formatos, en medio de vaivenes políticos. Pero siempre valorando su prioridad: los intereses de Segovia.

Bajo esa certeza en El Adelantado han ido decantando artistas, comerciantes, escritores, arquitectos, historiadores, empresarios, en fin, el pueblo y sus amores, bajo el abrigo de una familia que se ha colocado delante de nobles y hermosas batallas por y para los segovianos.

Para el diario también ha sido muy importante su incorporación al nuevo tejido empresarial de la Transición al ser uno de los promotores de la Federación Empresarial Segoviana. Igualmente presidió la Cámara de Comercio e Industria de Segovia.

Y en esa ruta Carlos Herranz se casó con Dominica de Contreras y López de Ayala, hija mayor de Juan de Contreras y López de Ayala, IX marqués de Lozoya, historiador catedrático, casado con Constanza López de Ayala y Morenés con quien tuvo dos hijas María Dominica y Angelina. Al marqués lo sucedió luego de su fallecimiento en 1978, su hija mayor Dominica, X marquesa de Lozoya.

La unión de Herranz y Dominica, dos jóvenes amantes de Segovia, significó el encuentro de historias fundamentales: la de los Cano, ligada obviamente al periódico, y la de los Contreras, estrechamente relacionada con la historia y el patrimonio de Segovia.

Ambos potenciaron su amor por Segovia trabajando sobre la memoria histórica, el patrimonio, la interpretación y su cotidianidad, con sus conflictos, luchas, penas, celebraciones, y amores; mirando desde la historia, el arte, el patrimonio, el paisaje, la investigación y la defensa de la ciudad.

Una hermosa fusión que permite relacionarse con la ciudad desde el amor y el deseo de lo mejor para ella, con la atención en todo lo que acontece, privilegiando lo que le conviene al espacio y a su gente.

Tiempo de grandes batallas, dos de ellas decisivas para el desarrollo de la ciudad. La estación del AVE y convertir a Segovia en ciudad universitaria. Es indiscutible que para que ambas obras se lograran, fue decisiva la presión de El Adelantado fijando posición editorial, potenciando la voz de políticos, empresarios, instituciones y la sociedad civil.

Carlos y Dominica tuvieron tres hijas: Lucía, Teresa y Elisa.

Y es Teresa quien ha tomado el testigo en la dirección de El Adelantado. Un reto que ha incorporado esa organización ejecutiva femenina necesaria para garantizar el futuro con el reto de nuevas tecnologías y bajo alianzas estratégicas con sólidos compromisos.