sábado 26  de  septiembre 2026
EDITORIAL

125 años de historia, identidad y compromiso

Con 125 años de historia, "El Adelantado de Segovia" se consolida como un pilar del periodismo, la educación y el compromiso ciudadano.

El acto del diario El Adelantado será en el castillo el Alcázar&nbsp;

El acto del diario El Adelantado será en el castillo el Alcázar 

Cortesía El Adelantado de Segovia
Por NELSON J. MEZERHANE G.

Corría el año 1901 del siglo XX y en Segovia, impulsada por la fuerza de una burguesía inquieta y modernizadora, prevalecía el ímpetu de avanzar en la educación, el desarrollo económico y una mayor presencia en la política nacional.

En ese contexto y por voluntad de Don Rufino Cano de Rueda, abogado de profesión, nació El Adelantado de Segovia que desde sus orígenes además de un fiel cronista de la transformación del lugar, también fue uno de los instrumentos con los que esos cambios y el crecimiento comenzaron a hacerse realidad.

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El Adelantado: una mirada de 125 años sobre Segovia

Por eso hoy al cumplirse 125 años de su fundación decimos que El Adelantado, además de informar y ser testigo presencial de la historia, también es parte de ella.

Porque superar el siglo de existencia es mucho más que alcanzar una cifra. Es haber atravesado generaciones, cambios de época, momentos de incertidumbre y jornadas de esperanza; haber visto transformarse una sociedad sin renunciar a la responsabilidad esencial de contarla. Es haber dejado una huella en la memoria colectiva del lugar donde se fundó, en el país y en la historia de los medios de Hispanoamérica.

Desde sus primeras páginas, El Adelantado asumió una tarea que trasciende la noticia: ser una voz cercana a su comunidad, un espacio para sus inquietudes, un reflejo de sus aspiraciones y un custodio de sus recuerdos. Porque un periódico no solo registra lo que sucede; también ayuda a una sociedad a reconocerse, a comprender su presente y a imaginar su futuro.

Esa trayectoria de 125 años habla de perseverancia, pero también de valores. De la vocación de servicio que sostiene al buen periodismo. De la responsabilidad de informar con rigor. De la independencia como principio. Y, sobre todo, del vínculo de confianza que se construye entre un medio y sus lectores a través del tiempo.

En una época en la que la información viaja a una velocidad inédita y en la que los formatos cambian constantemente, esa historia adquiere un significado especial. La tecnología puede transformar la manera de contar, pero no sustituye la necesidad de periodistas comprometidos con la verdad ni la importancia de una prensa que conozca, escuche y acompañe.

Por eso desde Diario Las Américas con una historia de 73 años como primer periódico en español fundado en Florida, EEUU, queremos unirnos a esta celebración y rendir homenaje a quienes hicieron posible que El Adelantado de Segovia llegara hasta nuestros días con la fuerza de una institución y la cercanía de una voz propia.

Celebramos sus páginas, pero también lo que ellas representan: la memoria de Segovia, la defensa de su identidad y la permanente vocación de servir a sus ciudadanos.

Porque 125 años después, en el periodismo como en la vida, permanecer también es una forma de conquistar el futuro.

Feliz aniversario a El Adelantado de Segovia en sus 125 años de historia, periodismo y compromiso.

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