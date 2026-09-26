sábado 26  de  septiembre 2026
Especial

Segovia

Segovia, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, conserva vestigios de dos milenios de historia, destacando su Acueducto romano.

Segovia esuna ciudad histórica en la región de Castilla y León, en el centro de España., situada a unos 90 km al norte de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama

Segovia esuna ciudad histórica en la región de Castilla y León, en el centro de España., situada a unos 90 km al norte de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama

Cortesía El Adelantado de Segovia
Diario las Américas | IBÉYISE PACHECO
Por IBÉYISE PACHECO

Segovia figura entre las ciudades históricas más singulares de España, un lugar donde la huella de casi dos mil años de civilización sigue extraordinariamente viva. Su Acueducto romano ha llegado excepcionalmente bien conservado hasta nuestros días, el Alcázar, la Catedral…y uno de los conjuntos románicos más ricos de Europa componen un patrimonio que la UNESCO reconoció como Patrimonio de la Humanidad en 1985.

Que este legado haya sobrevivido no se debe al azar. Buena parte del esmero con que Segovia se conserva se explica por la labor de una figura decisiva: Juan de Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya (Segovia, 1893-1978), historiador, catedrático y escritor. Nacido y fallecido en la ciudad, mantuvo con ella un vínculo íntimo que marcó toda su trayectoria intelectual y su compromiso público.

Lee además
El primer ministro de España, Pedro Sánchez, hace gestos mientras se dirige a los periodistas después de reunirse con el rey Felipe VI de España en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca, España, el 29 de julio de 2026.
INTERROGATORIO

Estudiantes de Harvard preguntan a Pedro Sánchez por casos de corrupción de su esposa y hermano
Silvio Rodríguez, cantautor cubano.
POLÉMICA

Comunidad cubana en España convoca boicot contra concierto de Silvio Rodríguez en Madrid

Autor de más de cuatrocientos trabajos, su monumental Historia del Arte Hispanoamericano se convirtió en un hito de la bibliografía artística española. Pero fue desde la gestión pública donde su influencia resultó más determinante: ocupó el cargo de director general de Bellas Artes entre 1939 y 1951, años en los que impulsó la protección de monumentos en toda España y, muy especialmente, en su ciudad natal.

Su defensa de Segovia fue constante y apasionada. Comprendió tempranamente que el valor de la ciudad no residía solo en sus grandes monumentos, sino en la armonía del conjunto: las murallas, los templos románicos, las casas con esgrafiados, el caserío y hasta el paisaje que la enmarca. A esta mirada integral debemos la protección del arbolado y la alameda segovianos, adelantándose a una idea hoy plenamente asumida: la de que el patrimonio incluye también su entorno natural.

La Segovia que admiramos hoy es gracias, en buena medida, a quien supo defenderlo con erudición, sensibilidad y tenacidad.

Temas
Te puede interesar

España: Autoridades desalojan a madrileña de 87 años pese a protestas de la comunidad

Más de 1.000 millones de personas transportadas: Iberia inicia celebración por sus 100 años

Rodríguez Zapatero asegura que las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí y evidencia contradicciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Comisión de Miami-Dade
LEYES

Florida eleva el salario mínimo a $15 y estrena nuevas reglas sobre alquileres, tránsito y seguridad

Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, declarado culpable por tráfico de migrantes.
FLORIDA

Jurado declara culpable a hombre que cobraba hasta 40.000 dólares por traficar migrantes de Cuba

Estatua de mármol Contemplación de la Justicia en la entrada de la Corte Suprema de EEUU.
Elecciones

Tribunal Supremo da luz verde a Trump para aplicar un sistema de control de votantes

Usuaria del servicio público de pasajeros en una estación situada en West Kendall
TRANSPORTE URBANO

Al caer la noche, regresar a casa podría ser incierto en Miami-Dade

Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
ANÁLISIS

Jóvenes cubanos y convictos pelearían como mercenarios contra Ucrania

Te puede interesar

El pasillo del tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York. (AFP)
Migración

¿Cuántos casos de asilo son aprobados en Estados Unidos y qué tienen en común los que ganan?

Por Ascensión Reyes
El presidente Donald Trump no cree necesaria la intervención del Ejército en Cuba (EFE)
Presión

Trump cree que podría haber un acuerdo con Cuba y "no será necesaria una intervención militar"

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, México.
HUACHICOL FISCAL

Exgobernador mexicano habría entregado pruebas a EEUU que inculpan a Morena

Usuaria del servicio público de pasajeros en una estación situada en West Kendall
TRANSPORTE URBANO

Al caer la noche, regresar a casa podría ser incierto en Miami-Dade

La Base Naval de Guantánamo fue establecida cuando EEUU ocupó Cuba tras derrotar al ejército español en la Guerra hispano-estadounidense.
VERSIONES

Funcionario de Defensa niega vínculo con Cuba en evaluación militar para el Comando Sur