Segovia esuna ciudad histórica en la región de Castilla y León, en el centro de España., situada a unos 90 km al norte de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama

Segovia figura entre las ciudades históricas más singulares de España, un lugar donde la huella de casi dos mil años de civilización sigue extraordinariamente viva. Su Acueducto romano ha llegado excepcionalmente bien conservado hasta nuestros días, el Alcázar, la Catedral…y uno de los conjuntos románicos más ricos de Europa componen un patrimonio que la UNESCO reconoció como Patrimonio de la Humanidad en 1985.

Que este legado haya sobrevivido no se debe al azar. Buena parte del esmero con que Segovia se conserva se explica por la labor de una figura decisiva: Juan de Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya (Segovia, 1893-1978), historiador, catedrático y escritor. Nacido y fallecido en la ciudad, mantuvo con ella un vínculo íntimo que marcó toda su trayectoria intelectual y su compromiso público.

Autor de más de cuatrocientos trabajos, su monumental Historia del Arte Hispanoamericano se convirtió en un hito de la bibliografía artística española. Pero fue desde la gestión pública donde su influencia resultó más determinante: ocupó el cargo de director general de Bellas Artes entre 1939 y 1951, años en los que impulsó la protección de monumentos en toda España y, muy especialmente, en su ciudad natal.

Su defensa de Segovia fue constante y apasionada. Comprendió tempranamente que el valor de la ciudad no residía solo en sus grandes monumentos, sino en la armonía del conjunto: las murallas, los templos románicos, las casas con esgrafiados, el caserío y hasta el paisaje que la enmarca. A esta mirada integral debemos la protección del arbolado y la alameda segovianos, adelantándose a una idea hoy plenamente asumida: la de que el patrimonio incluye también su entorno natural.

La Segovia que admiramos hoy es gracias, en buena medida, a quien supo defenderlo con erudición, sensibilidad y tenacidad.