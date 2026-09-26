La mirada amplificada de pequeñas historias

Teresa Herranz, editora de El Adelantado trasluce eficiencia y compromiso bajo la responsabilidad inocultable de estar a la cabeza de un periódico que traspasa el concepto de negocio, que después de 125 años es parte de la ciudad, como el paisaje mismo. Así, la realidad de Segovia y de su provincia continúa ocupando el centro de las decisiones editoriales del periódico. “Es verdad que en este tiempo hemos sorteado muchas dificultades porque la crisis del periodismo no ha parado: se vende menos papel y los ingresos de digital son muchos menores a los del periódico en físico”, comenta Teresa en pleno ejercicio de la pauta.

-Tuvimos que tomar decisiones porque a la empresa le era imposible mantener una plantilla considerable y oficinas de 690 metros cuadrados; así que nos hemos recogido y nos mudamos de sede manteniendo lo más importante: la independencia del periódico y su vinculación con Segovia. También aprobamos asociaciones estratégicas.

En ese contexto se decidió ampliar la base empresarial del proyecto mediante la incorporación de 21 empresarios segovianos, entre ellos José Manuel de Riva Zorrilla, ingeniero industrial vinculado al ámbito tecnológico. Su incorporación permitió reforzar la conexión del periódico con distintos sectores de la sociedad civil segoviana y sumar nuevas perspectivas al proyecto editorial y empresarial.

José Manuel de Riva forma parte de ese grupo de empresarios que entiende el valor de contar con un medio local independiente, capaz de reflejar la pluralidad social, económica y cultural de Segovia.

De esta manera El Adelantado decidió ampliar su familia que ya no solo es la fundadora, sino que creció con empresarios segovianos.

El periódico mantiene una línea editorial definida, con sensibilidad hacia la actividad empresarial y económica, una orientación de carácter conservador y una atención prioritaria a los asuntos que afectan a Segovia y a Castilla y León.

El equipo de redacción, aunque pequeño, cubre todas las noticias locales, y en mesa trabajamos las noticias logrando cubrir todo lo que es Castilla y León y por agencia, también toda la parte nacional e internacional. La gente se informa de lunes a sábado con registro diario, y los domingos -día tradicional de más lectura- con reportajes especiales.

Damos gran importancia a la provincia de Segovia que tiene 209 pueblos.

Dedicamos máximo cuidado, y es lo que me parece más bonito de la prensa local, juntar información sobre datos macroeconómicos, por ejemplo, al lado de una exposición de encajes de bolillos de las señoras de Fuenterrebollo. Y esos eventos viven en un solo cuerpo, lo que es justamente parte del encanto y de nuestra personalidad que nos diferencia como periódico local frente a uno nacional.

La información de los barrios ocupa también un espacio estable en el periódico.

Esa proximidad a Segovia y a su provincia forma parte de la identidad histórica del periódico y de la relación que mantiene con sus lectores.

Mantenemos comunicación constante por varias vías, en especial con las cartas al director, pero además vivimos de colaboraciones de los segovianos a los que les gusta publicar en su diario, y no solamente artículos de opinión, es decir si nos vamos al diario del domingo -que permite una lectura más tranquila-, tenemos una sección que se llama “La Mirada” que es muy gráfica y que registra eventos sobre exposiciones. Tenemos además ilustres colaboradores por ejemplo Juan Manuel Santamaría, un profesor de historia del arte jubilado que nos enriquece con sus conocimientos de pintura sobre Segovia. Damos mucha importancia a la sección cultural; y no pueden faltar los análisis políticos de los fines de semana que ofrecemos a modo de resumen nacional e internacional.

Y siempre, ineludiblemente ofrecemos la historia de un pueblo de Segovia.

Esa es la síntesis de nuestro éxito que cuidamos mucho.

Tenemos una sección muy especial que se llama la Pequeña Memoria, con historias como la del himno que al maestro Manuel Turrillas Ezcurra le encargaron que escribiera para la Charanga Chicuelina, nacida de la Peña de los Celtas del barrio San Lorenzo en Segovia capital. Es una historia peculiar. Los integrantes de la charanga lo fueron a visitar para el encargo, pero después la partitura parecía perdida. La familia de Turrillas había donado su archivo a Navarra, pero la composición no figuraba allí.

Pues resulta que este verano de 2026 -aproximadamente 40 años después- El Adelantado se refirió al himno desaparecido en el momento en que Javier Palomares, fundador de la Chicuelina estaba de viaje en Venezuela cuando un amigo le envió fotografiada la página de nuestro periódico. Palomares lo leyó y se dio cuenta de que él tenía la partitura. Llevaba décadas guardada entre cientos de partituras en su casa.

Esa es nuestra pequeña y hermosa memoria. En lugar de hablar de una historia grande, preferimos una historia aparentemente pequeña, pero de una hermosura gigantesca. Ese es el criterio de nuestro periódico que tiene calidad nacional e internacional. Así elevamos la noticia local y acercamos la nacional. Lo hacemos con mucho cariño.

Obviamente también nos sentimos estrechamente vinculados a Hispanoamérica, como lo que somos: un pequeño diario local de una provincia pequeña con un gran interés de ser también un periódico de carácter cultural. Y al ser Segovia una ciudad con gran peso de la Historia, y nada menos que donde fue coronada Isabel la Católica hemos hecho una serie de entrevistas durante dos años a historiadores que van muy en la línea, ahora muy fresca, del hispanismo, de la defensa de la hermandad entre España e Hispanoamérica.

A lo largo de su historia, El Adelantado ha prestado especial atención a asuntos que han generado preocupación o debate en la sociedad segoviana.

Son incontables las misiones asumidas en favor de la gente. Jesús Fuentetaja, colaborador, se encargó en el periódico de defender la Cacera de San Lorenzo (suministro de agua con valor histórico para regar las huertas) porque se la quería quedar la confederación Hidrográfica del Duero, privando a la comunidad del derecho de agua. El periódico dio amplia cobertura al conflicto y contribuyó a hacerlo visible mediante informaciones y contenidos publicados tanto en la edición impresa como en la digital. Empezamos a decir cómo la confederación hidrográfica del Duero pretendía agarrar una cacera histórica medieval. Fue una campaña online y la gente reaccionó, y el asunto se arregló; se la han vuelto a conceder.

“También, por ejemplo, en la época de Luis Cano se peleó porque el río Moros -que viene desde la Sierra- no le fuese desviado su cauce hacia Madrid. Son ejemplos de la atención que el periódico ha dedicado históricamente a cuestiones relevantes para esta provincia. La implantación y consolidación de la universidad de Segovia fue también uno de los grandes asuntos a los que El Adelantado dedicó una atención continuada, acompañando desde sus páginas el debate institucional y ciudadano. Ese compromiso con el conocimiento, la divulgación y el seguimiento de la realidad segoviana forma parte de la identidad histórica de El Adelantado”.

Ahora también tenemos pendiente el Plan Territorial de Fomento con una inversión de 90 millones de euros para Segovia, para los polígonos industriales - necesario para el impulso de la economía provincial-. Por fortuna contamos con el presidente de la Federación empresarial segoviana que también es socio de El Adelantado, un hombre muy activo que ha peleado por el proyecto. Así que esperamos una buena época para Segovia y allí estará El Adelantado.

Me siento orgullosa de lo que hemos logrado. No siempre me planteé estar a la cabeza del periódico. Yo había estudiado Historia del Arte, vivía en Madrid, trabajaba llevando toda la administración en una ONG y cuidaba dos niños uno de seis años y otro de uno. Mi padre me pidió que me ocupara porque mi otra hermana que era con un perfil más adecuado, no quería hacerlo. La verdad es que me dio pena mi padre porque para él era muy importante El Adelantado. Así que vine y me pilló la crisis de prensa más grande de la historia del periódico. Fue en el 2011. Hace 15 años.

Desde entonces hemos trabajado en la adaptación del periódico a un nuevo escenario empresarial y tecnológico, redimensionando la estructura y ampliando la participación de empresarios segovianos en el proyecto.

Yo quiero al periódico, tengo mucho respeto por esta cabecera. No tengo sentido de propiedad, tengo sentido de la obligación. La incorporación de nuevos empresarios ha enriquecido el proyecto al sumar experiencias, sensibilidades y puntos de vista procedentes de distintos ámbitos de la sociedad segoviana.

El padre de Teresa pudo ver la eficiente labor de su hija como editora, cuando tomó las riendas del diario en 2011 dejando su anterior trabajo como coordinadora de proyectos en la Fundación Aida.

Carlos Herranz falleció hace menos de un año. Se fue con la tranquilidad de ver cómo el periódico ha salido adelante y cómo Teresa se ha crecido frente a las circunstancias, manteniendo una defensa inquebrantable de los intereses de la provincia de Segovia.