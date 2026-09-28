El ébola golpea al Congo: más de 8.000 casos y casi 4.000 muertos

Trabajadores de la salud permanecen en un nuevo centro de tratamiento para el ébola durante una visita de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Bunia, en el noreste de la República Democrática del Congo, el 31 de mayo de 2026.

KINSHASA.- La República Democrática del Congo (RDC) ha registrado 8.067 casos de ébola, incluidas 3.901 muertes, en medio del peor brote de esta enfermedad en la historia del país, según los últimos datos de las autoridades sanitarias congoleñas consultados por AFP este lunes.

La cifra representa una tasa de mortalidad del 48,4 % desde el inicio de la actual crisis, que también deja 2.070 personas recuperadas.

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A mediados de mayo, varias semanas después del último repunte, la RDC declaró su decimoséptimo brote de ébola. La enfermedad ha causado más de 15.000 muertes en África durante los últimos 50 años.

El brote se extiende por siete provincias

El actual brote comenzó en la provincia de Ituri, en el noreste del país, y posteriormente se extendió a otras seis provincias.

Ituri, Kivu del Norte, en el este, y Haut-Uele, en el noreste, concentran la mayoría de los casos registrados hasta ahora.

Tras un rápido incremento de los contagios, el número de casos se ha estabilizado, según la agencia sanitaria de la Unión Africana, África CDC. Sin embargo, el organismo descarta considerar que la situación esté "bajo control".

La respuesta sanitaria enfrenta además dificultades por la falta de recursos en las zonas remotas, donde la presencia de grupos armados limita los desplazamientos y complica las labores de los equipos médicos.

A esta situación se suma la desconfianza de algunos sectores de la población local, que ha derivado en actos de violencia contra el personal humanitario.

Asesinan a trabajador sanitario

En medio de las dificultades para contener el brote, un trabajador sanitario encargado de la detección de casos fue asesinado durante un ataque armado contra un control sanitario en la provincia de Kivu del Norte, según el último informe de las autoridades sanitarias congoleñas.

El documento también alertó sobre una "escasez total" de existencias de una vacuna experimental contra la cepa Bundibugyo en la provincia nororiental de Tshopo, donde se han registrado algunos casos.

Actualmente se ensayan distintos tratamientos y vacunas contra esta cepa del virus, responsable de la última serie de casos. Por ahora, no existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobado contra ella.

Ensayan vacuna contra la cepa Bundibugyo

Las primeras dosis de la vacuna Ervebo, cuya eficacia ya ha sido demostrada contra la cepa Zaire —hasta ahora la más común del virus—, se han administrado en las últimas semanas a voluntarios entre el personal sanitario de primera línea, como parte de un ensayo clínico.

Alrededor de 70.000 dosis de Ervebo, procedentes de la reserva mundial de vacunas contra el ébola, fueron asignadas a la RDC en agosto.

La semana pasada, Estados Unidos anunció la liberación de otros 267 millones de dólares para contribuir a la lucha contra el ébola en el país.

FUENTE: Con información de AFP