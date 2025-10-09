jueves 9  de  octubre 2025
Inmigración

Jueza suspende temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

La medida de la jueza del distrito April Perry, nombrada por el presidente demócrata Joe Biden en 2024, tendrá una vigencia aproximada de 14 días

Agentes federales, incluidos miembros del Departamento de Seguridad Nacional, ICE y otros, custodian una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Portland, Oregón, ante la amenaza de manifestantes proinmigración indocumentada.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CHICAGO — Una jueza federal suspendió temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, ciudad a la que este jueves llegaron cerca de 500 soldados, por considerar que no hay un riesgo de "insurrección", como sostuvo el gobierno del presidente Donald Trump.

La medida de la jueza del distrito April Perry, nombrada por el presidente Joe Biden en 2024, tendrá una vigencia aproximada de 14 días, indicó la prensa estadounidense.

El gobierno republicano afirmó que las tropas son necesarias para proteger a los agentes federales durante las redadas migratorias en ese bastión demócrata, al que Trump señala como una "zona de guerra".

Pero funcionarios demócratas locales han dicho que la policía y las fuerzas del orden son perfectamente suficientes para enfrentar el caos que promueven grupos prodemócratas y proinmigración indocumentada, mientras argumentan que Trump está provocando "deliberadamente" las protestas con el despliegue de la Guardia Nacional.

"No es un rey"

En su fallo, Perry dijo que tenía "dudas sobre la fiabilidad del gobierno de Trump" y expresó su preocupación de que la presencia de tropas "solo eche más leña al fuego", según informó el Chicago Tribune.

La magistrada ordenó la suspensión inmediata del despliegue de tropas, vigente hasta el 23 de octubre, y rechazó el argumento del gobierno de que no se puede cuestionar a Trump en este tipo de asuntos.

"Donald Trump no es un rey y su gobierno no está por encima de la ley", escribió el gobernador demócrata de Illinois, J. B. Pritzker, en la red X.

Al mismo tiempo, se espera que un panel de tres jueces de una corte de apelaciones en San Francisco decida si levanta el bloqueo temporal impuesto por otro juez a un despliegue similar en Portland (Oregón), gobernada por los demócratas.

Illinois y Oregón no son los primeros estados en presentar desafíos legales por el despliegue de la Guardia Nacional por parte de la administración republicana.

California, también gobernada por demócratas, presentó una demanda después de que Trump envió tropas a Los Ángeles a principios de este año para sofocar las violentas protestas y saqueos de negocios por delincuentes ante la ofensiva del gobierno contra los migrantes indocumentados.

Un juez del tribunal de distrito lo declaró "ilegal", pero después el despliegue fue confirmado por una corte de apelaciones.

Un periodista visitó el jueves una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, en un suburbio de Chicago. Allí observó a algunos miembros de la Guardia Nacional y el personal de ICE al otro lado de la valla.

Unos 15 manifestantes les lanzaron insultos, llamando a los agentes "traficantes de personas" y "nazis".

"¡Muestren sus caras, cobardes! (...) ¿Sus madres están orgullosas de ustedes?", los increparon. Los oficiales de ICE se protegen ante las amenazas de extremistas que promueven la inmigración ilegal.

El despliegue ordenado por el gobierno en Chicago incluye 200 soldados de la Guardia Nacional provenientes de Texas y 300 de Illinois, según informó el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos.

Los soldados fueron movilizados por un período inicial de 60 días.

Ley de Insurrección

Trump dijo esta semana que podría invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar al ejército dentro de Estados Unidos para sofocar rebeliones, si los tribunales o las autoridades locales continúan "frenándonos".

En una reunión de gabinete el jueves, Trump reiteró sus afirmaciones de que el crimen está fuera de control en Chicago y Portland, dos ciudades afectadas por la delincuencia y el crimen.

"Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, reincidentes violentos, infractores ilegales de la ley migratoria, extremistas y cárteles salvajes y sedientos de sangre", declaró.

Trump ha sido acusado por sus críticos de mostrar tendencias autoritarias mientras intenta cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

Las redadas realizadas por agentes federales armados y enmascarados han sido denunciadas por supuestos "abusos y detenciones ilegales".

Pritzker, considerado un posible candidato demócrata para las presidenciales de 2028, ha calificado a Trump de "desequilibrado".

"Es un dictador frustrado. Y hay algo que realmente quiero decirle a Donald Trump: si vienes por mi gente, tendrás que pasar por mí. Así que ven y búscame", declaró el gobernador el miércoles en un claro desafío al presidente de la nación.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

