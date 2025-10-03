Huracán Imelda se aleja de Bermudas

MIAMI. - El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informa que el huracán Imelda, con vientos sostenidos de 100 millas por hora, se acerco peligrosamente a la isla de Bermudas pero solo ocasionó daños menores.

De esta manera, Imelda se traslada al centro del océano Atlántico norte rumbo a aguas menos cálidas y deja de tener importancia en el Trópico.

FLORIDA Autor de intento de asesinato a Trump quiso clavarse un bolígrafo en el cuello tras ser declarado culpable

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.

Más tarde, con el comenzó de la etapa pico en agosto, la tormenta tropical Fernand se formó al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, y tomó rumbo norte sin afectar tierra alguna.

A mediados de septiembre, la actividad ciclónica volvió a dar señales de vida con la formación de Gabrielle en el Atlántico central, pasando al este de Bermudas como un huracán mayor antes de afectar las Azores.

Más tarde llegó el huracán Humberto con su categoría mayor, pero sin afectar tierra, y la tormenta tropical Imelda que se convirtió en huracán, pero tampoco afectó tierra.