jueves 9  de  octubre 2025
CONFLICTO

Documentos señalan que Hamás financió flotilla Global Sumud que buscaba llegar a Gaza

Empresas de fachada habrían servido para transporte de la ayuda humanitaria para Gaza, bajo el amparo de Hamás

Una de las embarcaciones zarpa de Barcelona, España.

(EUROPA PRESS)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV — El Ejército de Israel encontró documentos en Gaza que prueban que Hamás organizó y financió la Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés) que transportaba ayuda humanitaria y fue interceptada en aguas del Mediterráneo por fuerzas israelíes, el pasado 1 de octubre.

Una carta de 2021 firmada por Ismael Janille, el jefe de Hamás, instaba al PCPA (Conferencia Palestina para los palestinos en el extranjero) a reforzar la unidad y respaldar públicamente sus actividades.

La PCPA es el brazo internacional de Hamas, una embajada de facto creada en Turquía y que organiza marchas violentas en Europa y flotillas con actividades para provocar a Israel, como ocurrió con este caso. Dentro de los nombres que se vincularon con esta acción rumbo a Gaza figuran Zaher Birawi, destacado operador de Hamás en Londres, y Saïd Abu Khisk, de España.

Abu Khisk es el director ejecutivo de Cyber Neptune, una empresa fachada en Barcelona, España, que cambió de inmobiliaria a transporte marítimo justo antes de la flotilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/IsaacExplica/status/1976002059934527731&partner=&hide_thread=false

"Abu Qish tomó el control pocos días antes de la partida. Casualidad, no lo creo. ¿Quién paga todos los costes logísticos de la flotilla? Millones de euros en 50 barcos y yates navegando durante un mes por todo el Mediterráneo, combustible, permisos, gastos de los amarres que solo están al alcance de millonarios. Es que es demasiado evidente. Los documentos no mienten. Hamás financia esta flotilla", señaló el analista Isacc Moraleja, quien recorre el Medio Oriente y se presenta en las redes sociales como @isaacexplica.

Operación terrorista

Otro aspecto señalado, de acuerdo con los registros, es que la activista sueca Greta Thunberg es la cara de un operativo terrorista. Isaac Moraleja señaló que no es de extrañarse que dentro de los 50 españoles que iban a bordo de la Flotilla Global Sumud hubiera dos exmiembros del grupo terrorista ETA que estuvieron en la cárcel en España.

"Y es que no se esconden. Momentos antes de que las patrullas israelíes subieran a sus barcos, vimos cómo los activistas lanzaban todos sus teléfonos y ordenadores al mar. ¿Qué tienen que esconder? Ay, y Greta, ¿pero no luchabas contra el cambio climático? Esto no es una misión humanitaria, es un circo creado y financiado por Hamás", dijo Moraleja.

En entrevista en España, Rosa Reigía, responsable de Relaciones Institucionales y Políticas de ACOM (Acción y Comunicación de Oriente Medio), aseveró que los vínculos de la flotilla con Hamás son innegables.

"Hay un entramado de empresas ficticias, muchas de ellas en Europa, que están poseídas por Hamás y que tienen líderes operativos en Europa y que están respaldados por gobiernos como el español", aseguró Reigía.

FUENTE: Con información de Isaac Moraleja/Libertad Digital

