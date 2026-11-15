El fenómeno de León XIV

El Papa León XIV saluda a la gente desde la terraza de la residencia papal de verano, a su llegada para una estancia de dos semanas en Castel Gandolfo —situada a 40 km al sureste de Roma— el 6 de julio de 2025.

El Papa León XIV está asombrando al mundo con su mensaje, su cercanía y su extraordinaria capacidad de convocatoria. En apenas año y medio de pontificado ha protagonizado una intensa actividad internacional, con visitas que han despertado un entusiasmo que parece superar las expectativas iniciales y que merece algunas reflexiones sobre el significado de este fenómeno.

En marzo de 2026 visitó Mónaco y, posteriormente, entre el 13 y el 23 de abril, realizó una extensa gira por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Se trató de una señal de compromiso con África, continente que concentra importantes desafíos de pobreza y desarrollo, y de una voluntad de fortalecer los vínculos de la Iglesia católica con las comunidades locales, promover el diálogo interreligioso y tender puentes con sociedades de distintas tradiciones culturales y religiosas.

Vino luego la visita a España, del 6 al 12 de junio, donde, bajo el lema «Alzad la mirada», desbordó las calles y los lugares de concentración en Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria. La multitudinaria participación en los distintos actos, particularmente en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, evidenció el entusiasmo y el fervor que despertó su presencia.

Más tarde, del 25 al 28 de septiembre, Francia le brindó un recibimiento igualmente multitudinario en París, Saint-Denis, Lourdes y Metz. Unos 80.000 jóvenes participaron en una vigilia en el Estadio de Francia, mientras que las distintas celebraciones y encuentros congregaron a numerosos miles de personas. El entusiasmo de los franceses sorprendió incluso a quienes habían anticipado una importante movilización.

Era explicable el exitoso recibimiento en España, cuya tradición católica mantiene una profunda influencia cultural, a pesar de la pérdida de religiosidad que experimenta buena parte de Europa. Pero lo ocurrido en Francia, sociedad caracterizada por un elevado grado de secularización, superó muchas expectativas y puso de manifiesto que la búsqueda de referentes espirituales no ha desaparecido.

En noviembre le correspondió el turno a América Latina, con la gira por Uruguay, Argentina y Perú, que ha tenido características extraordinarias, muy especialmente en este último país, al cual León XIV está vinculado por una prolongada trayectoria misionera y pastoral. Allí desarrolló una parte fundamental de su vida religiosa, primero como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo, estableciendo una relación cercana con comunidades y poblaciones de una región caracterizada por su sencillez y sus dificultades económicas.

Uruguay, país de apenas 3,4 millones de habitantes, con una sociedad caracterizada por un elevado nivel de secularización y una larga tradición laica, le brindó una cálida acogida. La visita trascendió los círculos estrictamente católicos y permitió un encuentro con una sociedad plural, en la que la Iglesia enfrenta el desafío de hacer fructificar la semilla de una renovada presencia espiritual. El mensaje del Papa insistió en la fraternidad, el trabajo, el desarrollo económico y la necesidad de que sus frutos alcancen efectivamente a todos.

En Argentina, la visita a Buenos Aires, Córdoba y Luján movilizó a grandes multitudes, en una demostración de fe y de identificación popular con la figura del Pontífice. Era particularmente significativo el encuentro con el presidente Javier Milei, así como los mensajes dirigidos a las autoridades y a los distintos sectores de la sociedad. León XIV recordó que la economía debe estar al servicio de las personas y no al contrario, una reflexión especialmente pertinente en un país que atraviesa un complejo proceso de transformación económica y social.

También tenía un significado histórico esta visita, pues Argentina no recibía a un Papa desde 1987, cuando Juan Pablo II estuvo en ese país. Francisco, pese a ser argentino de nacimiento, nunca regresó a su patria después de su elección pontificia.

El punto culminante de la gira latinoamericana ha sido, sin duda, la visita al Perú, país al cual el Papa quería regresar como Pontífice después de tantos vínculos personales y pastorales. Ha sido, en cierto modo, una vuelta a casa, a su segunda patria. Su recorrido por Lima y su antigua diócesis de Chiclayo, así como por otras localidades, ha permitido apreciar la profundidad de una relación que se remonta a sus años de trabajo misionero y episcopal.

En Lima, los encuentros con la población y, particularmente, con los jóvenes, tuvieron una significación especial. Unos 50.000 muchachos participaron en el encuentro celebrado en el Estadio Nacional, en un ambiente de entusiasmo, emoción y fervor religioso que constituyó uno de los momentos más conmovedores de la visita.

En Chiclayo, donde ejerció como obispo, el recibimiento tuvo una dimensión afectiva muy particular. La población lo aclamó como el Papa peruano al que tanto quiere, y muchos continúan llamándolo cariñosamente el Padre Roberto, nombre con el que lo conocieron durante sus años de servicio pastoral. Era evidente que no se trataba solamente de recibir al jefe de la Iglesia católica, sino a alguien que había compartido sus dificultades, esperanzas y aspiraciones.

Al momento de escribir estas líneas, la gira continúa con las visitas previstas a Cusco y Pucallpa, completando un recorrido geográfico y humano particularmente significativo por el territorio peruano.

La realización de este viaje, pocas semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el Pontífice en octubre, también ha llamado la atención. La Santa Sede había confirmado que, conforme a las evaluaciones médicas, no existían contraindicaciones para realizarlo. Su decisión de mantener el programa previsto constituye una muestra de su determinación de continuar ejerciendo plenamente las responsabilidades de su pontificado.

Pero más allá de las multitudes, los recibimientos y las manifestaciones de afecto, lo verdaderamente importante es el contenido de los mensajes que León XIV ha venido transmitiendo en sus distintas visitas.

En América Latina ha insistido en la defensa de la dignidad humana, la lucha contra la pobreza, la sensibilidad ante las dificultades de las familias y la situación de los trabajadores que no consiguen cubrir sus necesidades básicas. Ha recordado que la falta de empleo no solamente priva a las personas de ingresos, sino que afecta su dignidad y su capacidad de contribuir a la sociedad. Son planteamientos que reafirman los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia.

Particular importancia ha concedido a la relación entre economía y dignidad humana. El crecimiento económico, la inversión, la iniciativa empresarial y el desarrollo tecnológico deben estar orientados al bienestar de las personas y al bien común. También ha expresado preocupación por los efectos de la inteligencia artificial y la automatización sobre el empleo, advirtiendo que el progreso tecnológico no puede convertirse en un instrumento de exclusión ni reducir al trabajador a una pieza prescindible del proceso productivo.

Otro de sus mensajes fundamentales ha sido la necesidad de fortalecer la democracia mediante la escucha, el respeto, el diálogo y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas. Se trata de una reflexión particularmente pertinente para América Latina, donde las confrontaciones políticas, la fragilidad institucional, la desconfianza ciudadana y las dificultades para consolidar el Estado de derecho constituyen problemas persistentes.

León XIV ha insistido asimismo en la necesidad de construir puentes en lugar de profundizar las diferencias, promoviendo la reconciliación y la superación de resentimientos históricos y divisiones políticas. Ha llamado la atención sobre la protección del medioambiente y los recursos naturales, la defensa de los pueblos más vulnerables, el fortalecimiento de la educación y la necesidad de evitar que las nuevas generaciones sucumban ante la violencia, las drogas y el consumismo. No ha dejado de lado la importancia del diálogo entre culturas y religiones, ni la necesaria autocrítica de la propia Iglesia.

Quizás el principal significado de esta gira sea que León XIV está intentando proyectar una visión de la Iglesia que, sin renunciar a su misión esencialmente evangelizadora, participe también en la reflexión sobre los grandes problemas de nuestro tiempo. En una América Latina caracterizada por profundas contradicciones —riqueza natural y pobreza persistente, potencial económico y desigualdad, tradición democrática y fragilidad institucional, afinidades culturales y escasa integración efectiva—, sus llamados a la reconciliación, la justicia, la solidaridad y la cooperación adquieren especial relevancia.

Hay, además, una reflexión de fondo que merece destacarse. A pesar del relativismo, el posmodernismo y las profundas transformaciones culturales de las últimas décadas, los pueblos siguen buscando referentes espirituales y valores que den sentido a la existencia. La tradición cristiana continúa formando parte sustancial de la cultura occidental y de la identidad histórica de buena parte de nuestras sociedades. El fenómeno León XIV parece confirmar que la secularización no ha eliminado esa necesidad de trascendencia, ni la capacidad de convocatoria de una institución con más de dos mil años de historia.

Pero el mensaje del Papa plantea también desafíos que van más allá de las exhortaciones religiosas. La pobreza no se supera solamente con llamados a la solidaridad: requiere crecimiento económico, inversión, educación, instituciones eficaces y oportunidades. La democracia no se fortalece únicamente con discursos sobre la concordia: necesita Estado de derecho, separación de poderes y respeto a las libertades. Y la integración latinoamericana no puede continuar siendo una aspiración retórica: necesita voluntad política, instituciones funcionales y políticas efectivas de cooperación.

En definitiva, el fenómeno León XIV no debe medirse solamente por las multitudes que congrega, sino por su capacidad para transformar la adhesión espiritual en compromisos concretos con la dignidad humana, la justicia, la libertad y el bien común. Ese es, probablemente, el mayor desafío de su pontificado y también la oportunidad que su mensaje ofrece a una América Latina que necesita recuperar la confianza en sus instituciones, fortalecer sus valores y encontrar caminos de desarrollo y entendimiento.

Pedro F. Carmona Estanga | Columna publicada en economiapce