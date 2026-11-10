martes 10  de  noviembre 2026
LLAMADO A LA FE

El papa León XIV pide servir a la Iglesia pese a la edad o la enfermedad

Durante su visita a Córdoba, León XIV instó a los religiosos a no dejar que las limitaciones físicas apaguen su vocación y a llevar el Evangelio a todos los rincones

El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus el 18 de octubre de 2026.

El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus el 18 de octubre de 2026.

Vatican Media / Europa Press
Por María Graterol

CÓRDOBA.- El papa León XIV evocó este martes su reciente hospitalización y pidió a los miembros de la Iglesia católica argentina que perseveren en su labor pastoral, pese a la edad o las enfermedades, y que sigan "haciendo lío", como instó su predecesor, Francisco.

"Queridos amigos, recuerden: lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación", expresó el pontífice, de 71 años, quien realiza una gira sudamericana de 12 días por tres países, menos de un mes después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón.

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"Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo. Nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios", añadió durante un encuentro con religiosos en la Catedral de Córdoba, ubicada a unos 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, en su tercera jornada en Argentina.

También los animó a "soñar con una Iglesia que siga haciendo lío (...), un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo".

Fe católica

El mensaje evocó el célebre llamado que Francisco pronunció en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, cuando convocó a los jóvenes a asumir un papel activo en la fe católica.

León XIV celebró este martes una misa ante unos 650,000 fieles en el predio de una fábrica de aviones en Córdoba, donde varios cientos de miles de personas pasaron la noche a la intemperie para participar en la vigilia.

El lunes, otra misa al aire libre del pontífice en Buenos Aires congregó a 2,5 millones de personas, en lo que fue la celebración más multitudinaria de su pontificado hasta ahora.

En su mensaje a los religiosos, el papa también instó a "servirse de la tecnología" para evangelizar y a "ser creativos" en la búsqueda de nuevas herramientas para difundir el mensaje cristiano.

"¡Sean santos!"

Durante su homilía de este martes, el papa pidió a los fieles inspirarse en dos figuras de la santidad argentina: el Cura Brochero y Mama Antula. "¡Vayan y sean santos!", exhortó.

El pontífice destacó de ambos santos "la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria".

Señaló que ese llamado también debe reflejarse en la vida cotidiana: "En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!", añadió.

Muchos de los asistentes, procedentes de provincias del norte argentino, soportaron una noche de bajas temperaturas, envueltos en mantas y acurrucados en sillas plegables, para participar en la misa de la mañana.

Durante su paso por el arzobispado, el papa saludó desde el balcón a la multitud que esperaba escucharlo. "Unidos lo podemos todo", dijo.

Antes, al aterrizar en el aeropuerto provincial de Córdoba durante la mañana del martes, tuvo un cálido gesto con las personas que lo aguardaban. Un centenar de asistentes, en su mayoría niños, se acercaron al pontífice, quien se tomó su tiempo para estrecharles la mano, recibir cartas y regalos y posar para fotografías.

FUENTE: Con información de AFP

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