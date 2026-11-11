El papa León XIV se despide de Argentina con la mayor misa de su pontificado

Esta fotografía, tomada y distribuida el 13 de octubre de 2026 por The Vatican Media, muestra la llegada del Papa León XIV al Hospital Universitario Gemelli de Roma antes de una operación para extirparle un tumor pulmonar.

LUJÁN.- Más de tres millones de personas asistieron este miércoles en Luján a la última misa del papa León XIV en Argentina, antes de su partida hacia Perú. La celebración se convirtió en la más multitudinaria de su pontificado.

Con este multitudinario encuentro en el principal centro de peregrinación católica del país, el pontífice concluyó una visita de cuatro días a Argentina, que congregó a miles de fieles en cada una de sus actividades.

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Los asistentes se concentraron en los alrededores de la Basílica de Luján, ubicada a unos 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Algunos treparon a rejas, vallas, árboles y postes de luz para poder ver al pontífice, mientras la multitud coreaba: "Gracias, León, por tu bendición".

Un mensaje de inclusión y recuerdo a Francisco

Durante su homilía, León XIV llamó a acoger a las personas más vulnerables y destacó la necesidad de brindarles un lugar en la sociedad.

"Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos", expresó.

"Argentina, levántate y camina", exhortó el papa, vestido con una casulla blanca y celeste, los colores que identifican a la Virgen de Luján, patrona del país y símbolo religioso estrechamente vinculado a la identidad nacional.

El pontífice también dedicó unas palabras a su antecesor, el argentino Francisco.

"Mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón", manifestó.

Los argentinos lamentan que Francisco nunca regresara a su país después de ser elegido papa en 2013. Para algunos, la visita del pontífice, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano por su trayectoria misionera, contribuyó a aliviar esa ausencia.

"Es un momento muy importante para nosotros, porque tuvimos un papa argentino y no pudo venir, y a mí eso me dolió. Y este papa nos está prestando mucha atención", dijo Estela Adorno, de 76 años.

"Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos", expresó León XIV al despedirse desde el escenario.

Al finalizar la celebración, los asistentes comenzaron a retirarse bajo el intenso sol del mediodía, muchos de ellos con banderas argentinas y del Vaticano.

"Fue una experiencia única, inolvidable. La visita del papa deja una emoción muy grande y siento que esto va a ser un cambio para nuestro país", dijo Daiana Rivero, de 36 años.

Antes de llegar a Luján, el pontífice visitó la cárcel de Devoto, en la capital argentina, donde exhortó a un grupo de 75 reclusos y a algunos de sus familiares a "reiniciar sus vidas".

Una gira marcada por la multitudinaria participación

El papa, de 71 años, realiza una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, menos de un mes después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón. Este miércoles por la tarde llegará a Lima, donde vivió durante dos décadas como misionero y obispo.

Todas las actividades de León XIV en Argentina congregaron a multitudes, en un país donde distintos estudios muestran una disminución sostenida del número de fieles católicos durante las últimas décadas.

La misa de Luján superó la convocatoria del lunes, cuando 2.5 millones de personas participaron en la primera celebración al aire libre del pontífice en Buenos Aires.

El martes, otros 650,000 fieles asistieron a una misa en Córdoba, en el centro del país, mientras que una vigilia nocturna con jóvenes en Buenos Aires reunió a más de un millón de personas.

Tras concluir su agenda en Argentina, el pontífice continuará su recorrido por Perú, donde vivió buena parte de su trayectoria religiosa antes de asumir el papado.

FUENTE: Con información de AFP