miércoles 11  de  noviembre 2026
GIRA

El papa León XIV inicia en Perú la última etapa de su gira por Sudamérica

Miles de fieles se congregaron en Lima para darle la bienvenida al pontífice, quien también visitará comunidades del norte, los Andes y la Amazonía

Pope Leo XIV celebrates mass at the square in front of the Basilica of Our Lady of Lujan in Lujan, Buenos Aires province, Argentina on November 11, 2026.&nbsp;

Pope Leo XIV celebrates mass at the square in front of the Basilica of Our Lady of Lujan in Lujan, Buenos Aires province, Argentina on November 11, 2026. 

AFP
Por María Graterol

LIMA.- El papa León XIV llegó este miércoles a Perú, un país muy significativo para él, donde vivió durante casi dos décadas, en la última etapa de su intensa gira por Sudamérica, después de visitar Uruguay y Argentina.

El pontífice aterrizó en la base aérea del Callao, cerca de Lima. La presidenta Keiko Fujimori, vestida de negro, lo recibió al pie de la escalerilla del avión. Desde la aeronave ondearon las banderas del Vaticano y de Perú.

Lee además
El papa León XIV defendió la vigencia de la fe cristiana (EFE)
GIRA

Papa oficia misa ante 2,5 millones de personas y recibe a víctimas de abusos en Buenos Aires
El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus el 18 de octubre de 2026.
LLAMADO A LA FE

El papa León XIV pide servir a la Iglesia pese a la edad o la enfermedad

Diagnosticado recientemente con cáncer de pulmón, el jefe de la Iglesia católica cumple una intensa agenda de visitas, misas y encuentros por distintas regiones del país, desde el árido norte hasta los Andes, pasando por la Amazonía.

Se trata de su primer viaje a Perú desde que fue elegido sumo pontífice en mayo de 2025.

"Feligreses celebran su regreso"

Entre los fieles congregados en el distrito limeño de Breña, a lo largo de las calles por donde pasará el papamóvil, Mateo Flores, un electricista de 68 años que viste una camiseta con la imagen del papa, celebra su regreso.

"El Papa no viene; él está de regreso a casa. El Papa es parte del Perú. Él viene a visitar, a ver a su gente", expresó.

Frente a la basílica María Auxiliadora, en una concurrida avenida de Lima, los devotos comenzaron a llegar desde temprano con banderas del Vaticano y peluches con la figura del pontífice. También coreaban: "¡León, amigo, el Perú está contigo!".

Desde ese lugar, León XIV abordará el papamóvil para dirigirse al Palacio de Gobierno, donde se reunirá con la presidenta. Posteriormente, ofrecerá un discurso ante autoridades y representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional.

En medio del fervor por su regreso, también crecen las expectativas de los peruanos. Algunos esperan que la visita papal lleve un mensaje de esperanza y alivio a un país golpeado por la criminalidad, especialmente por las extorsiones.

"Situación de emergencia"

"Queremos que derrame bendiciones en nuestro país porque está pasando una situación de emergencia, en el aspecto de la delincuencia, del sicariato y de la inseguridad ciudadana", expresó Martha Cruz, una contadora de 56 años que acudió acompañada de su suegra.

Entre 2018 y 2025, los homicidios anuales aumentaron de 1.000 a 2.600, mientras que las denuncias por extorsión pasaron de 3.200 a 26.500, según datos de la Policía.

A la crisis de inseguridad se suma una prolongada inestabilidad política. Keiko Fujimori, en el poder desde finales de julio, es la novena gobernante que ha tenido el país en los últimos diez años.

Los años que León XIV vivió en Perú marcaron profundamente su trayectoria. El pontífice obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Durante su permanencia en el país.

Perú es uno de los países con mayor presencia católica en América Latina: el 67% de su población profesa esa religión, frente al 55% de Argentina y al 35% de Uruguay, según una reciente encuesta de Latinobarómetro.

En Argentina, León XIV despertó un enorme fervor popular y reunió el miércoles por la mañana a más de tres millones de personas en su última misa en Luján, el principal centro de peregrinación del país, según las autoridades locales.

Regreso a Chiclayo y visita a la Amazonía

Tras su llegada a Lima, el papa viajará a Chiclayo, ciudad del norte del país donde fue obispo durante casi ocho años, entre 2015 y 2023.

En la plaza principal de esta ciudad, de unos 600.000 habitantes, unas enormes letras la identifican como la "ciudad del papa León XIV".

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo celebrará una misa en las pampas de Pimentel, una extensa zona árida cercana al océano Pacífico, a unos 15 kilómetros de Chiclayo. El obispado local espera congregar allí a 1,5 millones de fieles.

El domingo llegará a Cusco, la antigua capital del Imperio inca, situada a 3.400 metros de altitud en los Andes. Posteriormente, viajará a Pucallpa, en la Amazonía peruana, donde tiene previsto reunirse con representantes de pueblos indígenas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

El papa León XIV se despide de Argentina con la mayor misa de su pontificado

Colombia solicita mediación de EEUU ante Venezuela para búsqueda de militar secuestrada por el ELN

Congresista Giménez exige protección a María Corina Machado ante amenazas de muerte

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con periodistas.
FLORIDA

Miami-Dade confirma la victoria de María Elvira Salazar tras una de las elecciones más reñidas de Florida

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
PROTECCIÓN TEMPORAL

Daniella Levine Cava pide al Congreso restablecer el TPS para cuatro países

Composición ilustrativa basada en el diseño de la licencia de conducir de Florida.
IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Licencias en Florida: el estatus de ciudadano americano se incorpora al emitir, renovar o reponer

El senador Bernie Sanders hace campaña junto con la candidata demócrata al Senado de EEUU, la representante estatal de Florida Angie Nixon, el 17 de octubre de 2026 en Tampa, Florida.
Dinero extranjero

Florida pone bajo investigación a socialistas de EEUU por posibles fondos de Cuba y China

Imagen referencial.
TIEMPO VARIABLE

¿Cuándo llega un frente frío al sur de Florida? El descenso de temperatura se sentirá pronto

Te puede interesar

Familiares de veteranos de guerra honran la memoria de los héroes militares.
DíA DE LOS VETERANOS

Trump resalta la imperiosa necesidad de la guerra al terrorismo de Irán

Por Leonardo Morales
Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
¿ALIVIO?

Congresistas demócratas de origen hispano proponen un acuerdo con Trump para una reforma migratoria

El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez.
EEUU

Congresista Giménez exige protección a María Corina Machado ante amenazas de muerte

Imagen de archivo de un espectáculo en el Miami Seaquarium, cuyo contrato de transformación permanece pendiente de aprobación.  
TERRENOS PÚBLICOS

Contrato del Seaquarium de Miami-Dade queda en espera entre reclamos de revisión pública

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
PROTECCIÓN TEMPORAL

Daniella Levine Cava pide al Congreso restablecer el TPS para cuatro países