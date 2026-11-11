El papa León XIV inicia en Perú la última etapa de su gira por Sudamérica

LIMA.- El papa León XIV llegó este miércoles a Perú, un país muy significativo para él, donde vivió durante casi dos décadas, en la última etapa de su intensa gira por Sudamérica, después de visitar Uruguay y Argentina.

El pontífice aterrizó en la base aérea del Callao, cerca de Lima. La presidenta Keiko Fujimori, vestida de negro, lo recibió al pie de la escalerilla del avión. Desde la aeronave ondearon las banderas del Vaticano y de Perú.

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Diagnosticado recientemente con cáncer de pulmón, el jefe de la Iglesia católica cumple una intensa agenda de visitas, misas y encuentros por distintas regiones del país, desde el árido norte hasta los Andes, pasando por la Amazonía.

Se trata de su primer viaje a Perú desde que fue elegido sumo pontífice en mayo de 2025.

"Feligreses celebran su regreso"

Entre los fieles congregados en el distrito limeño de Breña, a lo largo de las calles por donde pasará el papamóvil, Mateo Flores, un electricista de 68 años que viste una camiseta con la imagen del papa, celebra su regreso.

"El Papa no viene; él está de regreso a casa. El Papa es parte del Perú. Él viene a visitar, a ver a su gente", expresó.

Frente a la basílica María Auxiliadora, en una concurrida avenida de Lima, los devotos comenzaron a llegar desde temprano con banderas del Vaticano y peluches con la figura del pontífice. También coreaban: "¡León, amigo, el Perú está contigo!".

Desde ese lugar, León XIV abordará el papamóvil para dirigirse al Palacio de Gobierno, donde se reunirá con la presidenta. Posteriormente, ofrecerá un discurso ante autoridades y representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional.

En medio del fervor por su regreso, también crecen las expectativas de los peruanos. Algunos esperan que la visita papal lleve un mensaje de esperanza y alivio a un país golpeado por la criminalidad, especialmente por las extorsiones.

"Situación de emergencia"

"Queremos que derrame bendiciones en nuestro país porque está pasando una situación de emergencia, en el aspecto de la delincuencia, del sicariato y de la inseguridad ciudadana", expresó Martha Cruz, una contadora de 56 años que acudió acompañada de su suegra.

Entre 2018 y 2025, los homicidios anuales aumentaron de 1.000 a 2.600, mientras que las denuncias por extorsión pasaron de 3.200 a 26.500, según datos de la Policía.

A la crisis de inseguridad se suma una prolongada inestabilidad política. Keiko Fujimori, en el poder desde finales de julio, es la novena gobernante que ha tenido el país en los últimos diez años.

Los años que León XIV vivió en Perú marcaron profundamente su trayectoria. El pontífice obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Durante su permanencia en el país.

Perú es uno de los países con mayor presencia católica en América Latina: el 67% de su población profesa esa religión, frente al 55% de Argentina y al 35% de Uruguay, según una reciente encuesta de Latinobarómetro.

En Argentina, León XIV despertó un enorme fervor popular y reunió el miércoles por la mañana a más de tres millones de personas en su última misa en Luján, el principal centro de peregrinación del país, según las autoridades locales.

Regreso a Chiclayo y visita a la Amazonía

Tras su llegada a Lima, el papa viajará a Chiclayo, ciudad del norte del país donde fue obispo durante casi ocho años, entre 2015 y 2023.

En la plaza principal de esta ciudad, de unos 600.000 habitantes, unas enormes letras la identifican como la "ciudad del papa León XIV".

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo celebrará una misa en las pampas de Pimentel, una extensa zona árida cercana al océano Pacífico, a unos 15 kilómetros de Chiclayo. El obispado local espera congregar allí a 1,5 millones de fieles.

El domingo llegará a Cusco, la antigua capital del Imperio inca, situada a 3.400 metros de altitud en los Andes. Posteriormente, viajará a Pucallpa, en la Amazonía peruana, donde tiene previsto reunirse con representantes de pueblos indígenas.

FUENTE: Con información de AFP