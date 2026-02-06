viernes 6  de  febrero 2026
Llamado

El Papa alerta del auge de la "esclavitud cibernética"

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado sobre una crisis creciente de esclavitud moderna vinculada a centros de ciberestafas

El Papa León XIV celebra la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 24 de diciembre de 2025.

El Papa León XIV celebra la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 24 de diciembre de 2025.

AFP

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV alertó del auge de la llamada “esclavitud cibernética”, mediante la cual "las personas son atraídas a esquemas fraudulentos y actividades delictivas, como las estafas en línea y el tráfico de drogas", durante su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Sensibilización contra la Trata de Personas.

"Estas formas de violencia no son incidentes aislados, sino síntomas de una cultura que ha olvidado cómo amar como Cristo ama", explicó el papa en su mensaje contra la trata en el que renovó "firmemente la urgente llamada de la Iglesia a afrontar y poner fin a este grave crimen contra la humanidad".

Lee además
El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.
Llamado

El Papa pide evitar "carrera armamentista", ante expiración de tratado nuclear EEUU-Rusia
Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
IGLESIA CATÓLICA

Primera Semana Santa de León XIV: viacrucis en Coliseo pero sin Jueves Santo en la cárcel

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado sobre una crisis creciente de esclavitud moderna vinculada a centros de ciberestafas, particularmente en el Sudeste Asiático, donde cientos de miles de personas se encuentran en estado de esclavitud y son obligadas a cometer fraudes en línea. Esta forma de explotación digital ha sido calificada por expertos de la ONU como una "crisis de derechos humanos" a nivel industrial.

El pontífice estadounidense señaló que en la lógica actual de "buscar el dominio y del desprecio por la vida humana" se alimenta también "el flagelo de la trata de personas".

"La inestabilidad geopolítica y los conflictos armados crean un terreno fértil para que los traficantes exploten a los más vulnerables, especialmente a las personas desplazadas, a los migrantes y a los refugiados. Dentro de este paradigma resquebrajado, las mujeres y los niños son los más afectados por este comercio atroz", lamentó Robert Prevost.

Y destacó que "además, la creciente brecha entre ricos y pobres obliga a muchos a vivir en condiciones precarias, dejándolos expuestos a las promesas engañosas de los reclutadores".

El papa afirmó que ante estos graves desafíos hay que acudir "a la sensibilización" que "nos permite identificar los mecanismos ocultos de explotación en nuestros barrios y en los espacios digitales". EFE

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

BBC denuncia la venta de "miles" de vídeos sexuales con cámaras espía en hoteles de China

Tras reunirse con seis presidentes latinoamericanos, CEAPI anima a confiar en Iberoamérica

EEUU y Rusia acuerdan restablecer contacto militar de alto nivel tras expiración del último acuerdo nuclear

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín detenidos e interrogados por agentes venezolanos, su paradero no es claro, según NYT

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

Esta combinación de imágenes creada el 12 de enero de 2022 muestra al príncipe Andrés de Gran Bretaña el 11 de abril de 2021 en Windsor, Inglaterra, y a Virginia Giuffre el 22 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York. Ambos llegaron a un acuerdo en demanda por agresión sexual. 
CONTROVERSIA

Email confirmaría veracidad de foto de expríncipe Andrés con Virginia Giuffre

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Imagen creada para mostrar parte del calvario de los presos políticos en Venezuela. 
DERECHOS HUMANOS

Francés narra su calvario en las cárceles de Venezuela: "Fuí torturado por vampiros"

Termitas subterráneas presentes en Florida.
CIENCIA

Termitas invasoras amplían su alcance en Florida y ponen en riesgo viviendas en todo el estado