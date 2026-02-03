Primera Semana Santa de León XIV: viacrucis en Coliseo pero sin Jueves Santo en la cárcel

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.

La primera Semana Santa del papa León XIV mantendrá el tradicional viacrucis ante el Coliseo de Roma y devolverá la misa del Jueves Santo a la histórica basílica de San Juan de Letrán, un cambio respecto a la tradición de Francisco de celebrarla en una cárcel o en un centro de migrantes.

La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano publicó este martes el calendario de los ritos y celebraciones de León XIV entre febrero y abril, que incluye su primera Semana Santa como pontífice tras su elección en el cónclave de mayo de 2025.

Los actos comenzarán con la misa del Domingo de Ramos el 29 de marzo en la plaza de San Pedro, en la que el papa estadounidense conmemorará la entrada de Jesucristo en Jerusalén.

Después será el momento del Triduo Pascual, los tres días con los que la Iglesia Católica recuerda su pasión, muerte y resurrección.

El Jueves Santo, 2 de abril, empezará a las 9:30, hora local, con la tradicional misa crismal en la basílica vaticana y seguirá por la tarde con la misa de la “Última Cena” en la basílica romana de San Juan de Letrán, la catedral de los pontífices.

Esta es la novedad más destacada de este calendario, debido a que en los doce años del pontificado de Francisco esta misa se celebraba en cárceles o centros de acogida, donde el papa argentino también llevaba a cabo el rito del 'lavado de pies' con presos o migrantes.

Esta tradición no figura, por el momento, en el calendario de León XIV.

El Viernes Santo, que conmemora la muerte de Jesucristo, único día del año sin misa en señal de duelo, el papa presidirá la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, un acto en el que los pontífices suelen postrarse en el suelo en el templo.

Por la noche, León XIV ha mantenido el tradicional viacrucis en el Coliseo de Roma, símbolo de la persecución de los primeros cristianos.

Su primera Semana Santa culminará con la misa de Pascua el Domingo de Resurrección, 5 de abril, en la Plaza de San Pedro del Vaticano y con su posterior bendición 'Urbi et Orbi' (a la Ciudad y al Mundo) desde la logia central de la basílica.

Además de los ritos de la semana más importante del calendario litúrgico, la Santa Sede también ha informado de la intensa agenda que León XIV tendrá que cumplir en febrero y en marzo.

Como obispo de Roma, tiene previstas visitas pastorales a cinco parroquias de Roma desde el 15 de febrero, cuando acudirá al barrio costero de Ostia, hasta el 15 de marzo en el periférico de Ponte Mammolo.

Por otro lado, desde el 22 hasta el 27 de febrero presidirá los Ejercicios Espirituales con la Curia Romana en el Palacio Apostólico, manteniendo así una tradición 'jesuita' de Francisco.

Por último, el 18 de febrero León XIV celebrará la misa del Miércoles de Ceniza y la procesión entre la iglesia de San Anselmo y la basilíca de Santa Sabina en Roma.

FUENTE: Con información de EFE