miércoles 24  de  diciembre 2025
VATICANO

El papa León XIV celebra su primera misa de Navidad con un mensaje de "caridad y esperanza"

"Proclamamos la felicidad de Navidad, que es la fiesta de la fe, la caridad y la esperanza", dijo el papa León XIV

El Papa León XIV celebra la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 24 de diciembre de 2025.

El Papa León XIV celebra la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 24 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VATICANO — El papa León XIV celebró el miércoles por la noche la primera misa de Navidad de su pontificado en la basílica de San Pedro en el Vaticano, donde envió un mensaje de "caridad y esperanza".

Poco antes de la misa, León XIV salió a la plaza de San Pedro para saludar a unos 5.000 fieles congregados bajo la lluvia para ver la ceremonia en pantallas gigantes, por falta de espacio en el interior de la basílica.

El papa León XIV.
PAZ

El papa León XIV pide una tregua global de un día por Navidad
Las grandes cadenas de tiendas y centro comerciales anuncian cierres y horarios especiales en Nochebuena y Navidad.
IMPORTANTE

¡No se quede fuera! Conozca qué abre y qué cierra en Navidad y Nochebuena en el sur de Florida

"La basílica de San Pedro es muy grande, pero desgraciadamente no lo suficiente para recibirlos a todos. Los admiro y respeto, y les agradezco por su coraje y el deseo de estar aquí esta noche", dijo en inglés.

Ante los cardenales, obispos, diplomáticos y unos 6.000 fieles, León XIV, que muestra un estilo más discreto que su predecesor Francisco, pronunció luego una homilía muy religiosa sin mencionar directamente temas de actualidad.

"Cuando una economía distorsionada lleva a tratar a los hombres como mercancías, Dios se hace semejante a nosotros, revelando la dignidad infinita de cualquier persona", declaró el Papa.

"Proclamamos la felicidad de Navidad, que es la fiesta de la fe, la caridad y la esperanza", agregó.

Esta ceremonia que conmemora el nacimiento de Cristo, una de las más solemnes del año, mezcló cantos tradicionales y gestos simbólicos. El papa, de 70 años, decidió celebrarla a una hora más tardía que durante el pontificado de Francisco (19H30).

"Año santo"

Otro cambio fue que León XIV presidirá el jueves por la mañana la misa del día del natalicio de Jesús, reanudando con una tradición que se remonta al pontificado de Juan Pablo II (1978-2005).

Pronunciará luego a las 12H00 (11H00 GMT) su bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo) desde el balcón de la basílica, en la que el papa se refiere a los conflictos en el mundo.

Ferviente defensor de una paz "desarmada y desarmante", se espera que el jefe de la Iglesia católica renueve sus llamados a la paz.

El martes por la noche, León XIV ya pidió una tregua de un día para Navidad en el mundo entero.

Ningún texto del Nuevo Testamento precisa el día y la hora de nacimiento de Jesús de Nazaret. Su celebración el 25 de diciembre en la tradición cristiana fue escogida en el siglo IV en Occidente.

Esta Navidad 2025 coincide con el cierre del Jubileo, "Año santo" de la Iglesia que atrajo millones de peregrinos a Roma.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Imagen referencial.
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

El excomisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.
Unión Europea

EEUU niega visa a excomisario de la UE por "censura global" a través de regulaciones tecnológicas

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puntos de embarque a la isla caribeña 
FLORIDA

Miami-Dade revoca licencias a negocios por presunto comercio con Cuba

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
PRESIóN

Chevron, la única empresa extranjera que explota el petróleo de Venezuela

