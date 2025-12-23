martes 23  de  diciembre 2025
¡No se quede fuera! Conozca qué abre y qué cierra en Navidad y Nochebuena en el sur de Florida

En DIARIO LAS AMÉRICAS le compartimos una guía rápida de Miami-Dade y Broward si usted suele dejar las compras para el último momento

Las grandes cadenas de tiendas y centro comerciales anuncian cierres y horarios especiales en Nochebuena y Navidad.

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - La mesa está casi lista para festejar en familia el nacimiento del Niño Jesús, los regalos esperan bajo el árbol y, como cada año, surgen las mismas preguntas: ¿estará abierto el supermercado, la farmacia o el banco? ¿Tendré tiempo de hacer esa compra de último minuto?

En el sur de Florida, Nochebuena y el Día de Navidad traen, además de la tradicional celebración, cambios en los horarios de los negocios. Esto incluye cierres totales, horarios reducidos y algunas excepciones que conviene conocer antes de salir de casa.

Aquí te dejamos una guía práctica para no dar vueltas innecesarias y disfrutar de estas festividades con menos estrés.

Nochebuena (24 de diciembre)

Aunque la mayoría de los comercios abren este miércoles, casi todos lo hacen con horario limitado.

Supermercados

• Walmart: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Target: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

• Costco: tiempo reducido (muchas instalaciones hasta las 5:00 p.m. Verifique la más cercana)

• Publix: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

• Winn-Dixie: hasta las 9:00 p.m.

• Aldi: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

• Whole Foods: hasta las 7:00 p.m.

• Trader Joe’s: hasta las 5:00 p.m.

• Sedano’s: hasta las 10:00 p.m.

• Bravo y Presidente: horarios especiales según la tienda, por lo que debe chequear antes de acudir a una de ellas.

Farmacias y tiendas de conveniencia

• CVS/Navarro y Walgreens: abiertas, algunas con turnos especiales

• 7-Eleven, Circle K y Wawa: abiertas de manera habitual

Bancos

Algunas sucursales operan solo hasta el mediodía. Entidades como Bank of America, Chase y Wells Fargo recomiendan llamar directamente a cada oficina.

Centros comerciales

La mayoría abre, aunque el cierre está estimado más temprano.

Día de Navidad (25 de diciembre)

Tiendas cerradas

• Walmart

• Target

• Costco

• Publix

• Aldi

• Home Depot

• IKEA

• Lowe’s

• Macy’s

• Sam’s Club

• Trader Joe’s

• Whole Foods

• Sprouts Farmer’s Market

¿Qué sí estará abierto?

• CVS Pharmacy: muchos establecimientos operan como de costumbre; otras con un rango de atención

• Walgreens: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (las de 24 horas siguen disponibles)

• 7-Eleven: abierto las 24 horas

• Starbucks y McDonald’s: algunas ubicaciones prestarán servicio, con horas variables

Sucursales bancarias

Todas cerradas por ser feriado federal, aunque los cajeros automáticos y servicios en línea funcionarán con normalidad.

Centros comerciales

La mayoría permanecerán cerrados, algunos locales independientes podrían abrir por tiempo limitado.

Transporte y servicios públicos

• Miami-Dade: Metrobus, Metrorail y Metromover operan con el itinerario de domingo. No habrá servicio de Metrolink.

Broward: los autobuses también funcionarán con agenda dominical.

• Oficinas gubernamentales, bibliotecas y tribunales: cerrados en ambos condados.

