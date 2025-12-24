miércoles 24  de  diciembre 2025
Carlos III cambia histórico escenario de mensaje anual de Navidad

El 23 de diciembre, el palacio anunció que el mensaje navideño del rey se emitirá el día de Navidad, jueves 25 de diciembre, siguiendo la tradición

Recordamos con profunda tristeza a los 52 inocentes asesinados en estos actos de maldad insensata, y el dolor persistente de sus seres queridos, declaró Carlos III

AFP/ Jane Barlow/ Pool
MIAMI.- Carlos III realizó cambios en su discurso navideño de 2025. Este año, el discurso se grabó a principios de mes en la Capilla de la Virgen María de la Abadía de Westminster en Londres. Este entorno sereno rompe con la tradición, ya que es la primera vez que el mensaje navideño del monarca se graba allí.

El 23 de diciembre, el palacio anunció que el mensaje navideño del rey se emitirá el día de Navidad, jueves 25 de diciembre, siguiendo la tradición.

En 2024, el rey Carlos, de 77 años, rompió con la tradición al grabar el discurso navideño fuera de una residencia real por primera vez desde 2006.

Grabó ese mensaje en la Capilla de Fitzrovia en Pearson Square, Londres, y la antigua capilla del Hospital Middlesex fue una elección conmovedora al final del año en el que anunció que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer.

El tratamiento del rey para un tipo de cáncer no revelado continuó este año, y el 12 de diciembre anunció la buena noticia de que su tratamiento se reduciría en el nuevo año.

La difunta madre del monarca, la reina Isabel II, solía grabar su mensaje navideño en el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor o Sandringham House, donde la familia real ha celebrado la Navidad durante generaciones en la campiña de Norfolk.

El discurso navideño es uno de los deberes reales más conocidos del monarca británico y sirve para que el soberano reflexione sobre el año anterior, los acontecimientos actuales en el mundo y el significado de la Navidad.

El bisabuelo de Carlos, el rey Jorge V, inició esta tradición en 1932, y la reina Isabel la retransmitió por televisión por primera vez en 1957.

Según el sitio web de la familia real, el discurso navideño se graba con antelación desde 1960 para que el mensaje pueda ser enviado a los países de la Commonwealth y emitido a una hora local óptima.

