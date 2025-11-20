jueves 20  de  noviembre 2025
DENUNCIA

El papa León XIV llama a la iglesia italiana a reforzar la lucha contra la pederastia

A diferencia de otros países que emprendieron investigaciones sobre los escándalos de pederastia cometidos por clérigos, Italia —país de mayoría católica donde la Iglesia sigue siendo muy influyente— no llevó a cabo un trabajo similar a nivel nacional

El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.

El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.

FILIPPO MONTEFORTE / AFP

ASÍS.- El papa León XIV invitó el jueves a la iglesia italiana, criticada por su escasa actuación contra la pederastia, a desarrollar una "cultura de prevención" frente al abuso sexual contra menores.

"Quisiera recomendar una atención particular a los más pequeños ya los más vulnerables, para que pueda desarrollarse una cultura de prevención de todas las formas de abuso", declaró el papa en Asís (centro) ante los miembros de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

Lee además
El Papa León XIV se retira tras recibir el homenaje del alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y del Ayuntamiento de Roma en el Ayuntamiento, el 25 de mayo de 2025. 
PATRIMONIO

Papa León XIV devuelve a Canadá reliquias indígenas que estaban en Museos Vaticanos
En esta imagen del 10 de diciembre de 2023 proporcionada por el Parque de Reptiles de Australia se muestra un espécimen macho de la mortal araña de tela en embudo, el arácnido más venenoso del mundo, fue hallado y donado al parque, en el norte de Sydney. 
CIENCIA

Descubren una telaraña gigante con 111.000 arañas en una gruta de Grecia

León XIV no hizo referencia directa al informe de la Comisión Vaticana para la Protección de los Menores, que en octubre señaló a la iglesia italiana por su "considerable resistencia cultural a la lucha contra los abusos".

A diferencia de otros países que emprendieron investigaciones sobre los escándalos de pederastia cometidos por clérigos, Italia —país de mayoría católica donde la Iglesia sigue siendo muy influyente— no llevó a cabo un trabajo similar a nivel nacional.

Sin aludir a las críticas, el papa estadounidense agradeció a los obispos y los animó a "proseguir su compromiso a favor de la protección de los menores y de los adultos vulnerables".

La principal asociación de víctimas en Italia, Rete l'Abuso, que expresó su decepción y lamentó que el jefe de la Iglesia católica no promoviera una política de "tolerancia cero".

"En Italia no hay nada que celebrar, y ellos (el Vaticano) lo saben perfectamente", declaró a la AFP su presidente, Francesco Zanardi.

En un informe publicado en octubre, Rete l'Abuso estimaba en 1.106 el número de sacerdotes en Italia que habían cometido abusos sexuales desde el año 2000, con cerca de 4.400 víctimas.

Según la asociación la iglesia se limita a trasladar a los sacerdotes sospechosos a otra diócesis.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

La OIEA pide cooperación a Irán para inspeccionar instalaciones nucleares atacadas por Israel y EEUU

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Ciudadano chino es acusado por tráfico de fentanilo en EEUU tras de ser extraditado desde Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Imagen del puerto de Miami.
ECONOMíA

Fuerte caída del déficit comercial de EEUU

Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen

Te puede interesar

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en La Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alex Andrade, representante republicano por Pensacola, Florida, presenta un proyecto de ley para favorecer la transparencia.
MÁS TRANSPERENCIA

Florida: Proyecto de ley busca facilitar acceso a registros públicos

Vista parcial del servicio de control automatizado de pasaportes en Aeopuerto Internacional de Miami.
FLORIDA

Aeropuerto Miami despliega mayor servicio de control automatizado de pasaportes del país

Farmacia en Cuba. 
SALUD

Epidemia en Cuba enciende alarmas en otros países

Los hechos de violencia del 15 de noviembre en México fueron comentados por la presidenta Claudia Scheimbaun, el 17 de noviembre de 2025 
TENSIÓN

Embajada de EEUU en México emite alerta a sus ciudadanos por jornada de dos marchas