El papa León XIV llama a la iglesia italiana a reforzar la lucha contra la pederastia

El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.

ASÍS. - El papa León XIV invitó el jueves a la iglesia italiana, criticada por su escasa actuación contra la pederastia, a desarrollar una "cultura de prevención" frente al abuso sexual contra menores.

"Quisiera recomendar una atención particular a los más pequeños ya los más vulnerables, para que pueda desarrollarse una cultura de prevención de todas las formas de abuso", declaró el papa en Asís (centro) ante los miembros de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

León XIV no hizo referencia directa al informe de la Comisión Vaticana para la Protección de los Menores, que en octubre señaló a la iglesia italiana por su "considerable resistencia cultural a la lucha contra los abusos".

A diferencia de otros países que emprendieron investigaciones sobre los escándalos de pederastia cometidos por clérigos, Italia —país de mayoría católica donde la Iglesia sigue siendo muy influyente— no llevó a cabo un trabajo similar a nivel nacional.

Sin aludir a las críticas, el papa estadounidense agradeció a los obispos y los animó a "proseguir su compromiso a favor de la protección de los menores y de los adultos vulnerables".

La principal asociación de víctimas en Italia, Rete l'Abuso, que expresó su decepción y lamentó que el jefe de la Iglesia católica no promoviera una política de "tolerancia cero".

"En Italia no hay nada que celebrar, y ellos (el Vaticano) lo saben perfectamente", declaró a la AFP su presidente, Francesco Zanardi.

En un informe publicado en octubre, Rete l'Abuso estimaba en 1.106 el número de sacerdotes en Italia que habían cometido abusos sexuales desde el año 2000, con cerca de 4.400 víctimas.

Según la asociación la iglesia se limita a trasladar a los sacerdotes sospechosos a otra diócesis.

