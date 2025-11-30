lunes 1  de  diciembre 2025
VATICANO

El papa León XIV llega a Líbano con un mensaje de paz

El pontífice León XIV es el primer Papa en visitar el Líbano desde Benedicto XVI en 2012. Este es su primer viaje internacional desde que fue electo

Una fotografía difundida por la oficina de prensa de la Presidencia libanesa muestra al Papa León XIV desembarcando de su avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Beirut, en la capital libanesa, el 30 de noviembre de 2025.

PRESIDENCIA LIBANESA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BEIRUT - León XIV llegó este domingo a Líbano con un mensaje de paz para un país azotado por una crisis endémica y que se recupera de una guerra con Israel, tras una visita a Turquía donde abogó por la unidad de los cristianos.

El Papa aterrizó en el aeropuerto de Beirut poco antes de las 15H45 (13H45 GMT) para una visita de 48 horas.

Su visita a este país multiconfesional de 5,8 millones de habitantes representa la segunda y última etapa de su primer viaje internacional desde que fue elegido líder de la Iglesia católica en mayo.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, único jefe de Estado cristiano del mundo árabe, recibió al pontífice en el aeropuerto mientras el ejército celebró su llegada con salvas y los barcos en el puerto de Beirut hicieron sonar sus sirenas.

Líbano enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento islamista Hezbolá con Israel.

Pese al importante papel político que desempeñan los cristianos en el país, su número ha disminuido en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes.

León XIV es el primer Papa en visitar el Líbano desde Benedicto XVI en 2012.

Líbano decretó dos días festivos con motivo de su visita al país y muchos ciudadanos salieron a las calles con la esperanza de ver al Papa.

"Vine a decir que los libaneses son un pueblo y estamos unidos", afirmó Zahra Nahla, de 19 años. "Nos hubiera gustado que hubiese podido visitar el sur", una zona del país arrasada por la última guerra con Israel, agregó la joven.

En los bastiones del sur de Beirut, los simpatizantes del movimiento chiita Hezbolá también salieron a las calles para saludar al pontífice con pancartas amarillas con el rostro de su fallecido líder Hasán Nasralá, muerto en un bombardeo israelí.

La formación, diezmada por la guerra con Israel, perdió a su líder militar Haitham Ali Tabatabai en un ataque israelí el 23 de noviembre.

"Valiente testimonio cristiano" del pueblo armenio

Antes de viajar a Líbano, el Papa concluyó el domingo su visita de cuatro días a Turquía, donde abogó por la unidad de los cristianos.

León XIV cerró su viaje con una ceremonia litúrgica muy solemne en la catedral ortodoxa de San Jorge de Estambul.

"En este periodo de conflictos sangrientos y violencia, en lugares cercanos y lejanos, los católicos y los ortodoxos están llamados a ser constructores de paz", declaró.

Poco antes, elogió en la catedral armenia de Estambul "el valiente testimonio cristiano del pueblo armenio a lo largo de los siglos, a menudo en circunstancias trágicas".

El Papa mencionó de esta manera la delicada cuestión del genocidio armenio sin nombrarlo. Turquía rechaza esta calificación de las masacres de 1915-1916 bajo el Imperio otomano.

Para Mardik Evadian, empresario armenio presente en la catedral, "hoy en día, no es importante hablar de genocidio o no".

"Es historia antigua. Hemos sufrido pérdidas humanas, familias enteras, pero vivimos en este país y estamos felices de hacerlo", aseguró.

"Visita discreta"

En Turquía, León XIV recibió una cálida bienvenida por parte de la pequeña comunidad católica. Pero su visita fue discreta, sobre todo debido al fuerte dispositivo de seguridad.

En su primer viaje al extranjero, León XIV se ha mostrado prudente, respetando las sensibilidades políticas y reiterando sus mensajes a favor de la unidad y el respeto a la diversidad religiosa.

"La elección de [viajar a] Líbano es una elección valiente", declaró Hugues de Woillemont, presidente de la Obra de Oriente, una organización católica que ayuda a los cristianos de Oriente.

FUENTE: Con información de AFP

