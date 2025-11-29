sábado 29  de  noviembre 2025
VATICANO

El Papa preside su primera misa en Turquía tras visitar la Mezquita Azul

El pontífice se quitó los zapatos antes de entrar y caminó con calcetines blancos dentro de este imponente edificio otomano del siglo XVII

El Papa León XIV oficia una misa en el Volkswagen Arena como parte de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, en Estambul, el 29 de noviembre de 2025.&nbsp;

El Papa León XIV oficia una misa en el Volkswagen Arena como parte de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, en Estambul, el 29 de noviembre de 2025. 

Foto de YASIN AKGUL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ESTAMBUL - El papa León XIV ofició el sábado en Estambul su primera misa en Turquía ante miles de fieles y visitó por la mañana la famosa Mezquita Azul, primer lugar de culto musulmán al que acude como pontífice.

En su último día completo en Turquía antes de partir hacia el Líbano, el Papa se reunió con líderes eclesiásticos locales y con el patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I.

El Papa León XIV visita el mausoleo de Ataturk.
VATICANO

El Papa León XIV inicia su periplo por Turquía con un fuerte llamado a la convivencia
El papa León XIV. video
EN LAS REDES

Papa León XIV felicita a arzobispo de Eslovaquia durante fiesta electrónica

Unos 4.000 fieles de la pequeña comunidad católica turca pudieron finalmente acercarse al Papa, rodeado de un gran dispositivo de seguridad desde su llegada el jueves a este país de mayoría musulmana.

Los asistentes lo acogieron con cánticos y aplausos en el Volkswagen Arena, sala de espectáculos habilitada en la tarde del sábado para la misa.

"Es una visita significativa y espero que contribuya a sensibilizar", dijo Cigdem Asinanyan, una habitante de Estambul que esperó largo rato bajo la lluvia para acceder.

Los cristianos solo representan 0,1% de la población turca, de 86 millones de habitantes. Aunque se registraron avances en sus derechos, muchos denuncian desigualdad y cierta exclusión.

Kasra Esfandiyari, refugiada cristiana iraní de 27 años, viajó seis horas en coche desde Esmirna (oeste) con su madre para vivir "un momento histórico". "No me lo podía perder", dijo a AFP.

Antes del oficio, el Papa de 70 años firmó con Bartolomeo I una declaración sobre la necesidad de mantener el diálogo interreligioso y de "rechazar todo uso de la religión" para justificar la violencia.

Reunidos en el palacio del patriarca ecuménico en el Cuerno de Oro de Estambul, los dos dirigentes se comprometieron a continuar su esfuerzo para pactar una fecha común para las Pascuas, que se celebran separadamente por católicos y ortodoxos.

"Profundo respeto"

El tercer día del viaje papal a Turquía empezó con la visita a la Mezquita Azul, una de las mayores atracciones turísticas de Estambul y uno de los templos más emblemáticos de la ciudad.

El pontífice se quitó los zapatos antes de entrar y caminó con calcetines blancos dentro de este imponente edificio otomano del siglo XVII, recubierto en su interior de cerámica de Iznik.

Rodeado de dignatarios musulmanes que le explicaron la historia del lugar, el Papa visitó el templo en un silencio interrumpido apenas por el ruido de las cámaras de foto y los graznidos de un cuervo que revoloteaba bajo las cúpulas.

A diferencia de su predecesor Francisco, no se detuvo a rezar.

"El Papa vivió la visita a la mezquita en silencio, en espíritu de recogimiento y escucha, con profundo respeto por el lugar y la fe de quienes se reúnen allí para rezar", indicó el servicio de prensa del Vaticano.

Contrariamente a sus predecesores, León XIV no visitó Santa Sofía, la antigua basílica bizantina situada a apenas 300 metros.

El templo fue convertido en mezquita por los otomanos tras la toma de Constantinopla en 1453 y se transformó en museo tras el advenimiento de la República turca en 1923.

Sin embargo, por iniciativa del actual presidente Recep Tayyip Erdogan, se reconvirtió nuevamente en mezquita en 2020. El papa Francisco dijo en su momento que se sentía "muy entristecido" por esta decisión.

"Demasiadas barreras"

Pese al frío y el cielo gris, decenas de personas recibieron en la Mezquita Azul al convoy papal con vítores. Sin embargo, como en otras etapas del viaje a Turquía, el fuerte protocolo de seguridad provocó quejas de la población local.

El viernes, el Papa llamó a la unidad entre los cristianos de distintas confesiones durante la celebración en Isnik de los 1.700 años del Concilio de Nicea, acontecimiento fundador del cristianismo.

Divididos desde el gran cisma de 1054 entre las Iglesias de Oriente y Occidente, católicos y ortodoxos mantienen un diálogo y celebraciones comunes, a pesar de las divergencias doctrinales.

Antes de su partida hacia el Líbano, donde estará hasta el martes, el Airbus A320 del Papa fue reparado por un programa de control de vuelo vulnerable que afectó a miles de aviones de este modelo, indicó el Vaticano.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
