sábado 3  de  octubre 2026
ESPAÑA

El periódico "El Adelantado de Segovia" arriba a 125 años registrando la historia

Teresa Herranz, directora de El Adelantado, dijo que su bisabuelo compró un semanario y lo convirtió en un periódico que sigue cumpliendo su cita

El nombre del centenario periódico El Adelantado de Segovia tiene sus raíces en la historia de Castilla, España

El nombre del centenario periódico El Adelantado de Segovia tiene sus raíces en la historia de Castilla, España

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Por Elena Moreno

SEGOVIA.- El diario El Adelantado de Segovia celebra 125 años de trayectoria. En su reseña, el periódico español recordó que fue en 1901 cuando Rufino Cano de Rueda adquirió un semanario y decidió convertirlo en un diario, pero también de los años transcurridos, "de las generaciones que han pasado por sus páginas y, sobre todo, de las historias de una ciudad y una provincia que durante más de un siglo han encontrado en sus páginas un lugar para ser contadas".

Durante el acto, realizado el viernes, el coronel Antonio Miró Bujosa, alcaide de la fortaleza y director de la Academia de Artillería, destacó el honor de acoger una celebración que consideró especialmente ligada a la ciudad y definió a El Adelantado como "mucho más que un medio de comunicación".

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En ese sentido, señaló que el medio se convirtió en "un espacio de encuentro", así como un referente del servicio público y de la información. Reconoció la labor de informar con rigor y veracidad. Además, agradeció a los lectores que hayan continuado respaldando una publicación "muy importante para nuestra tierra".

Teresa Herranz, directora de El Adelantado, refirió: "Allá por 1901 mi bisabuelo Rufino Cano de Rueda, compró un semanario, que ya se llamaba El Adelantado, y lo convirtió en un periódico que salía a la calle cada tarde. Y desde entonces, no hemos faltado a la cita".

Herranz explicó que el nombre de El Adelantado tiene sus raíces en la historia de Castilla. El término hacía referencia al alto dignatario al que los reyes castellanos otorgaban atribuciones militares, políticas y judiciales sobre una región, una figura utilizada especialmente durante la Reconquista y posteriormente trasladada a las primeras décadas de la expansión ultramarina.

FUENTE: Con información de El Adelantado

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