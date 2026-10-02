Periódico español El Adelantado de Segovia conmemora 125 años de trayectoria

El diario español, El Adelantado de Segovia, conmemora este 2 de octubre su 125 aniversario con una jornada institucional y cultural centrada en el valor de la libertad de prensa, el rigor informativo y el papel de los medios locales en la preservación de la memoria democrática.
La conmemoración reúne a autoridades institucionales, personalidades del periodismo y representantes de la sociedad civil de la comunidad autónoma de Castilla y León en un programa de actos diseñados para rendir homenaje a la trayectoria del rotativo, fundado en 1901 por el abogado Rufino Cano de Rueda.
La programación conmemorativa culmina con un evento de gala y un recital de guitarra en el emblemático Alcázar de Segovia, fortificación histórica de la región.
Un hito de permanencia en la prensa en español
Fundado a comienzos del siglo XX, El Adelantado de Segovia se consolidó como uno de los diarios impresos en español más antiguos y de mayor tradición ininterrumpida de España, convirtiéndose en referencia histórica para investigadores y académicos de la prensa hispana.
La programación conmemorativa culmina con un evento de gala y un recital de guitarra en el emblemático Alcázar de Segovia, fortificación histórica de la región.