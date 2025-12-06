Elon Musk llama a abolir la UE; Francia defiende sanción y le avisa que es "solo el principio"

WASHINGTON — El magnate Elon Musk llamó este sábado a la "abolición" de la Unión Europea tras denunciar que su sistema burocrático está "asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte" en comentarios realizados después de que, en la víspera, la Comisión Europea anunciara una multa de 120 millones de euros a su red social X por el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas.

La Unión Europea impuso el viernes una multa de 120 millones de euros (casi 140 millones de dólares) a la red social X, propiedad de Elon Musk, que podría provocar otra confrontación con el presidente estadounidense Donald Trump.

Se trata de la primera sanción emitida por la Comisión Europea en el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una ley aprobada hace dos años para luchar contra lo que considera "contenidos ilegales y peligrosos en línea", pero visto como una amenaza a la libertad de expresión por EEUU.

La sanción corresponde a las infracciones notificadas en julio de 2024 a X, cuando la UE acusó a la plataforma de presuntamente "engañar" a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul —que supuestamente certifica las fuentes de información—, de no ser lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y de no respetar la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados.

Rubio lo califica de un "ataque"

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reaccionó a la decisión y dijo que era un "ataque contra el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros".

En una larga serie de mensajes individuales publicados a lo largo de las últimas horas, Musk consideró la multa como un ataque de Bruselas contra la libertad de expresión y un mal ejemplo de soberanía supranacional contra los intereses de sus Estados miembros.

"La mejor forma de descubrir quiénes son los males consiste en ver quién quiere restringir la libertad de expresión", lamentó Musk tras la multa a su plataforma. Esta marca azul, cabe recordar, es percibida como un sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

"La era de la censura contra los estadounidenses en internet ha terminado", añadió.

El vicepresidente estadounidense JD Vance también había denunciado los pasos que estaba dando la Unión Europea, antes incluso de que se oficializara la decisión.

"La UE debería defender la libertad de expresión en lugar de atacar a empresas estadounidenses por tonterías", lanzó, una declaración que Musk agradeció poco después.

Abolir el bloque de la UE

La sanción anunciada por Bruselas responde también a otras irregularidades castigadas por la DSA, como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios y el incumplimiento de su obligación de permitir acceso a datos por parte de los investigadores.

Una Comisión Europea que "adora al dios de la burocracia y está asfixiando al pueblo de Europa", afirmó Musk en su serie de escuetos mensajes. "La burocracia de la Unión Europea", insistió, "está asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte".

Por ello, ha reiterado, "la UE debería ser abolida y la soberanía debería ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos", en un mensaje que terminó fijando en la cabecera de su cuenta.

Los mensajes han sido bien recibidos por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que aprovechó para denunciar la multa de la Comisión Europea como un ataque a la libertad de expresión.

"El ataque de la comisión a X lo dice todo. Cuando los señores supremos de Bruselas no pueden ganar el debate, tiran de las multas. Europa necesita de la libre expresión, no de burócratas a los que no ha elegido nadie y deciden lo que podemos leer o decir", indicó en un mensaje publicado en X y que remacha con un aplauso al magnate.

"Me quito el sombrero ante Elon Musk por defender el frente", escribió Orban.

Francia amenaza: "Y esto es solo el principio"

Por contra, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, saltó a la palestra, también en la plataforma X, para defender la multa de la Comisión Europea e insistió en que la transparencia de las redes sociales es un principio prioritario.

"La reaccionaria comunidad internacional podrá gritar hasta quedarse afónica, pero no nos dejaremos intimidar. La transparencia es obligatoria para las principales plataformas", manifestó Barrot.

El ministro de Exteriores francés avisó que "la regla es la misma para todos" y que en su momento fue aceptada por la plataforma TikTok, mientras que "X la rechazó" y, por lo tanto, "la Comisión Europea tomó medidas, y con razón".

"Y esto es solo el principio", amenazó el ministro de Exteriores en su mensaje.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP