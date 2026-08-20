Emiratos Árabes Unidos suspende relaciones comerciales y financieras con Irán

El asesor del presidente de Emiratos árabes Unidos, Anwar Gargash, aseguró el 16 de abril que desde su país ven a Irán como "un enemigo importante", en el que no pueden confiar (Imagen referencial)

ABU DABI.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos anunció la suspensión inmediata de todos los intercambios comerciales, mercantiles y financieros con Irán, tras las recientes tensiones regionales que, según el gobierno emiratí, amenazan la paz y la estabilidad internacionales.

La decisión fue comunicada en la red social X por Afra Al Hameli, directora del Departamento de Comunicación Estratégica del ministerio, quien rechazó las acusaciones sobre la relación económica entre ambos países y subrayó que la medida responde a la necesidad de proteger la integridad del sistema financiero internacional.

“Todos los intercambios comerciales, mercantiles y financieros con Irán quedan suspendidos hasta nuevo aviso”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que los Emiratos Árabes Unidos siguen comprometidos con el diálogo, la cooperación y la integración regional como medios esenciales para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región.

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Director of the Strategic Communications Department at MoFA: All Trade, Commercial Exchange, and Financial Transactions with Iran Halted pic.twitter.com/PQczXyDNRX — MoFA (@mofauae) August 18, 2026

Un giro en la política exterior

La suspensión de vínculos con Irán representa un cambio significativo en la política exterior emiratí, que hasta ahora había mantenido canales de cooperación económica pese a las sanciones internacionales.

Emiratos era uno de los principales socios comerciales de Teherán en la región, y la ruptura afecta directamente al flujo de crudo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

Mensaje regional

Medios internacionales como Euronews y Deutsche Welle (DW) destacaron que la medida tendrá repercusiones inmediatas en sectores como el comercio marítimo, la banca y la energía, además de intensificar la tensión en el Golfo Pérsico.

La decisión de Abu Dabi también envía una señal a otros países del Consejo de Cooperación del Golfo, que han mantenido relaciones fluctuantes con Teherán. Con este congelamiento comercial, Emiratos refuerza su papel como aliado estratégico de Occidente en Medio Oriente y evidencia la fragilidad de los intentos de acercamiento diplomático con el régimen iraní.

FUENTE: Euronews/ Redes Sociales