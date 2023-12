Encuentran en Francia a joven británico desaparecido hace seis años en España

La policía sospecha que su madre y su abuelo lo secuestraron en 2017, cuando tenía 11 años, con el pretexto de unas vacaciones a España, para luego vivir en comunas de estilo de vida alternativo en este país y en los Pirineos franceses.

"Nuestra prioridad es traerle de nuevo al Reino Unido (...) Espero que ocurra en los próximos días", declaró en una rueda de prensa el comisario adjunto Chris Sykes, de la policía de Mánchester.

Su abuela, separada del abuelo y que, según los medios británicos, tenía la custodia del niño, acogió con alegría su reaparición.

"Esperamos que la abuela venga a buscarlo y poner en marcha la repatriación con los británicos", declaró a la AFP el fiscal de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon, confirmando que está en "un lugar seguro" y a cuidado de los "servicios sociales".

Algunos medios británicos sugirieron que la abuela podría estar demasiado débil para viajar.

"Bastante increíble"

La última vez que se tuvo noticias de Alex Batty fue en España el 8 de octubre de 2017, el día en que se esperaba que él, su madre y su abuelo regresaran a casa tras unas vacaciones familiares.

La abuela del joven, Susan Caruana, dijo que creía que la madre y el abuelo lo habían llevado a vivir con una comunidad espiritual con un estilo de vida alternativo sin una educación tradicional.

"No querían que fuera a la escuela. No creen en la escuela convencional", dijo Caruana al diario The Times. "Hablé con él esta tarde y sin duda es él. Hablaba a un niño cuando estaba con nosotros y ahora hablé con un hombre".

"Es bastante increíble cuando no sabes si alguien está vivo o muerto", agregó.

Por el momento, se desconoce el paradero de la madre y el abuelo, que, según los medios británicos, están siendo buscados en relación con la desaparición.

"La madre lo secuestró"

Según el diario regional francés La Dépêche du Midi, un estudiante y repartidor llamado Fabien Accidini encontró a Batty después que el joven llevara unos cuatro días vagando por una zona montañosa.

Accidini, que reparte medicamentos en farmacias de la zona, dijo que llovía mucho cuando lo recogió en su auto y que esté le contó su historia.

"Dijo que su madre lo secuestró cuando tenía unos 12 años (...) Desde entonces, había vivido en España en una casa de lujo con unas diez personas. Habría llegado a Francia hacia 2021", explicó el estudiante.

Batty había vivido con su madre en una "comunidad espiritual" en Francia y no tenía "ninguna animosidad hacia ella, pero quería volver con su abuela", agregó.

La Dépêche du Midi dijo que había vivido en Francia con su madre y su abuelo en una "comunidad nómada" entre los departamentos meridionales franceses de Aude y Ariège.

La policía reconoció que algunos aspectos del caso seguían sin estar claros.

"Todavía nos queda trabajo por hacer para establecer todas las circunstancias que rodean su desaparición y dónde ha estado todos estos años", aseguró Skyes.

FUENTE: Con información de AP