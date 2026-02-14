sábado 14  de  febrero 2026
Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Alemania acusan a Rusia de "envenenar" a Nalvani

El envenenamiento de Navalni muestra que Putin "está dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo para mantenerse en el poder", señaló Francia

Un hombre sostiene una foto de Alexei Navaln en un mitin el 18 de febrero de 2024 frente a la embajada rusa en Berlín, tras la muerte de su principal crítico del Kremlin, Alexei Navalny, en una prisión del Ártico

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚNICH - Una investigación anunciada este sábado por el Reino Unido revela que Rusia envenenó al opositor Alexéi Navalni, muerto en 2024 en circunstancias turbias en una prisión rusa, con una "toxina rara" presente en la piel de una rana de Ecuador.

"Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalni por miedo a su oposición", declaró el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado junto a Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En esta imagen tomada de un video, se muestran las flores y una foto del líder opositor ruso Alexéi Navalni depositados por su madre, Lyudmila Navalnaya, en su memoria en un monumento a las víctimas de la represión política, en Salekhard, a 1937 kms (1211 millas) al noreste de Moscú, Rusia, el 20 de febrero de 2024.
RUSIA

La viuda del opositor ruso Navalni asegura que murió envenenado
Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.
CONFLICTO

Vladimir Putin afirma que el fin de la guerra con Ucrania depende de Kiev y aliados occidentales

El acérrimo crítico del presidente ruso, Vladimir Putin, murió en circunstancias misteriosas en una prisión del Ártico en febrero de 2024, cuando cumplía una condena de 19 años de prisión.

"Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal para atacar a Navalni durante su encarcelamiento en una colonia penal rusa en Siberia, y lo consideramos responsable de su muerte", añadió Londres.

La afirmación se sustenta en un "análisis de muestras" del cuerpo de Nalvani. La toxina epibatidina contenida en la piel de las ranas dardo originarias de Ecuador fue hallada en muestras y "muy probablemente causó su muerte",

Los países europeos señalaron que denunciaron a Rusia ante el organismo de control de armas químicas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

"Nos preocupa aún más que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas", alertaron los países, que acusan a Moscú de violar la Convención sobre Armas Químicas.

El envenenamiento del opositor ruso demuestra que Putin "está dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo para mantenerse en el poder", declaró en X el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Navalni ya había sido envenenado con el agente nervioso Novichok, en 2020, mientras hacía campaña en Siberia. Entonces fue evacuado a Alemania, donde pasó meses en tratamiento.

El carismático activista anticorrupción había movilizado a cientos de miles de personas en toda Rusia en protestas contra el Kremlin.

Silenciaron la voz de Navalni

La esposa de Navalni, Yulia Navalnaya, dijo en septiembre pasado que el análisis de laboratorio de muestras biológicas dedujo que fue envenenado.

"Hace dos años (...) subí al escenario y dije: 'Vladimir Putin mató a mi marido' (...) Y hoy esas palabras se han convertido en un hecho demostrado científicamente", declaró este sábado al margen de la Conferencia anual sobre Seguridad de Múnich.

"Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz", dijo en un comunicado la secretaria de Estado británica para Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, quien se reunió con Navalnaya.

FUENTE: Con información de AFP/ABC

