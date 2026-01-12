lunes 12  de  enero 2026
GUERRA

Zelenski afirma que Rusia prepara "un nuevo ataque masivo" contra Ucrania

El mandatario ucraniano también dijo que las negociaciones de paz son un proceso en el que "ya se ha avanzado mucho" y que coordinan el calendario de reuniones

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alertó que el Ejército ruso estaría organizando "un nuevo ataque masivo" contra territorio ucraniano "en los próximos días", asegurando que Moscú busca "aprovechar el frío" para incrementar su actividad militar.

"Hay información que indica que los rusos están preparando un nuevo ataque masivo", afirmó Zelenski en su discurso en el que aseguró que las fuerzas rusas podrían emplear drones con el fin de "agotar" las defensas aéreas ucranianas, además de misiles.

El mandatario ucraniano advirtió que tal bombardeo "podría producirse en los próximos días", ya que, aseveró, Moscú "quiere aprovechar el frío". "Por favor, cuídense. Cuiden de Ucrania. Y ayuden a quienes se encuentran en la situación más difícil y necesitan apoyo", pidió a la población, a la que permanezca atenta a las alertas antiaéreas.

La advertencia de Zelenski llega cuando las temperaturas están llegando a caer más allá de los dobles dígitos bajo cero durante las horas centrales de la noche en muchas regiones de Ucrania. Además, apenas cuatro días antes, el propio presidente ucraniano alertó de un importante ataque nocturno a solo unas horas de que el Ejército ruso lanzara un fuerte ataque contra la región occidental de Leópolis y provocara cortes de electricidad, agua y calefacción en la capital, Kiev.

Al hilo, Zelenski agradeció al Gobierno de Noruega su último paquete de apoyo a Ucrania, que el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, anunció unas horas antes, y por el que Oslo asignará 400 millones de dólares, "para apoyar las necesidades urgentes de Ucrania este invierno". "Hay que calentar las casas, preparar comidas, educar a los niños, pagar a los funcionarios y mantener la atención sanitaria en funcionamiento", destacó Eide.

Paralelamente, el presidente de Ucrania también abordó las negociaciones de paz, un proceso en el que "ya se ha avanzado mucho", según manifestó. "Estamos coordinando con los enviados del presidente Trump el calendario de reuniones; nuestros documentos ya están, en muchos aspectos, listos para su firma", apuntó.

FUENTE: Con información Europa Press

