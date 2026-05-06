miércoles 6  de  mayo 2026
PRESIDENCIA

"Es de una calidad superior" Trump justifica duplicación de costos del salón de baile

El presidente de EEUU afirmó que el costo no es superior a los $400 millones y que se está terminando antes de lo previsto y por debajo del presupuesto

El nuevo salón de baile que reemplaza al Ala Este de la Casa Blanca (AFP)

El nuevo salón de baile que reemplaza al Ala Este de la Casa Blanca (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó este miércoles, 6 de mayo, el sobrecosto previsto para la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca como consecuencia de “estudios exhaustivos” que determinaron que tendrá “el doble de tamaño y una calidad mucho mayor” para albergar próximos eventos.

“El único motivo del cambio en el costo es que, tras estudios exhaustivos, se determinó que tendrá aproximadamente el doble de tamaño y una calidad mucho mayor que la propuesta original, la cual no habría sido suficiente para albergar los eventos, reuniones e incluso futuras investiduras necesarias”, argumentó.

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Trump afirmó que el salón de baile, que “se está construyendo rápidamente en el lado este de la Casa Blanca”, tendrá un costo no superior a los 400 millones de dólares, casi el doble del precio fijado en un primer momento. “¡Será magnífico, seguro y protegido!”, exclamó en su plataforma de redes sociales.

El mandatario estadounidense ha insistido en que “este cambio era necesario” y que ya se había establecido hace “mucho tiempo”, criticó a los medios de comunicación, por divulgar “noticias falsas” por hacer creer que hubo un sobre costo.

“En realidad, ¡se está terminando antes de lo previsto y por debajo del presupuesto!”, valoró Trump, quien en los últimos días ha utilizado el ataque en la cena de corresponsales para defender la necesidad de levantar este salón. “En realidad, ¡se está terminando antes de lo previsto y por debajo del presupuesto!”, valoró Trump, quien en los últimos días ha utilizado el ataque en la cena de corresponsales para defender la necesidad de levantar este salón.

Dos comisiones del Senado lideradas por los republicanos presentaron este lunes una solicitud de financiamiento de 70,000 millones de dólares para poner en marcha leyes migratorias, en las que se incluye una partida de mil millones de dólares que podría destinarse para reforzar las medidas de seguridad del ansiado salón.

Estas cantidades están incluidas en un proyecto de ley sobre inmigración, que está previsto que se aprueba con los votos de los republicanos, para mejorar las medidas de seguridad, incluidas las que afecten a la Casa Blanca, entre ellas el proyecto de modernización de su ala este, en donde se levantará el salón.

FUENTE: Con información de Europa Press

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