martes 21  de  abril 2026
JUSTICIA

España: Exguerrillero colombiano condenado a 15 años de cárcel por agresión sexual a su nieto

Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2005 en una casa en España, donde el acusado aprovechó su relación de parentesco y posición de superioridad

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LOGROÑO.- Un tribunal en España condenó este martes a 15 años de prisión a un hombre de origen colombiano residente en el país por agredir sexualmente y de manera continuada a su nieto cuando este último tenía 4 años.

Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2005 en el domicilio familiar en España, donde el acusado, quien fue guerrillero en Colombia y fabricante de armas, aprovechó su relación de parentesco, convivencia y posición de superioridad para someter al entonces menor a agresiones sexuales reiteradas, detalló en su fallo el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

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Según la sentencia, el acusado, con adicción a las drogas, empleó la fuerza y actuó en situaciones de aislamiento y soledad en el domicilio que compartían, lo que generó en el menor, que ahora tiene 27 años, una clara situación de indefensión.

El tribunal, que señala que el acusado mantenía un clima de temor y silencio en su familia, también le ordenó pagar una indemnización de 20.000 euros por daño moral y lo condena a 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de cárcel, y a la inhabilitación para cualquier actividad con menores durante 20 años.

La misma corte precisó que en 2021 otra nieta también presentó una denuncia contra el condenado, acusándolo de agresiones sexuales que habrían tenido lugar entre 1993 y 1996 en Colombia, pero la causa fue archivada por haber prescrito los hechos.

Durante el juicio, celebrado recientemente a puerta cerrada en la Audiencia de La Rioja, declararon otros miembros de la familia, entre ellas dos hijas y una sobrina del acusado -una de ellas la madre de la víctima-, quienes relataron violaciones y agresiones sexuales sufridas cuando eran menores por parte del procesado.

Uso del poder sobre los menores ocurrida en España y Colombia

La sentencia detalla que la conducta del condenado se caracteriza por un patrón prolongado de abuso sexual intrafamiliar y el "uso de poder sobre los menores, a los que sometía con fuerza, sin que estos tuvieran opción de defenderse".

El tribunal fundamenta la condena en la plena credibilidad del testimonio de la víctima, en las declaraciones de otros miembros del entorno familiar y en un informe psicológico forense que acredita que la víctima sufre un trastorno de estrés postraumático compatible con los hechos.

La víctima declaró que no denunció hasta 2021, cuando, durante una terapia psicológica que seguía por una depresión, surgió la necesidad de afrontar un evento traumático que condicionaba su vida, del que siempre había tenido recuerdos.

La sentencia, que impide al condenado aproximarse o comunicarse con la víctima durante 16 años, señala que se aprecia en esta familia "una suerte de pacto de silencio tácito, que se mantuvo por el miedo que el acusado infundía a los miembros de la familia".

FUENTE: Con información de EFE

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