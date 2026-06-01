España: Podemos califica de "insostenible" la situación del PSOE

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, aliado socialista del gobierno español, catalogó como “insostenible” la actual realidad que gira a Pedro Sánchez.

Quien hasta hace poco respaldó al PSOE, hoy indicó ante los medios de comunicación que hay “tardanza” en fijar la fecha de su comparecencia en el Congreso para ofrecer explicaciones sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde la sede Podemos, Fernández habló directamente sobre las acusaciones que empañan y ponen en tela de juicio la integridad del PSOE por recurrir al concepto de lawfare en procedimientos judiciales que, a su juicio, no encajan en esa definición, haciendo referencia a la investigación del caso Plus Ultra o la causa que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez, en la que han sido imputados el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la gerente del partido Ana María Fuentes.

En este sentido, insistió en que el PSOE no solo evita dar explicaciones sobre los episodios de corrupción que le afectan, sino que “no ha aceptado la gravedad de la situación” y ha realizado manifestaciones sobre el caso Leire Díez que eran “falsas”. “Existen sospechas fundadas de corrupción”, ha recalcado Fernández, subrayando que estas dudas exigen una respuesta clara por parte de la dirección socialista.

Embed - Podemos califica como "insostenible" la situación del PSOE respecto a los casos de corrupción

Aliados socialistas

Desde la quiebra del bipartidismo en España en 2015, ningún partido ha logrado mayorías absolutas por sí solo. Para gobernar, se necesitan pactos. Tras las elecciones de noviembre de 2019, la suma de los escaños del PSOE (centro-izquierda) y de Unidas Podemos (izquierda) era la única vía factible para formar un gobierno que evitara una coalición de las fuerzas de derecha (PP y Vox).

Esto dio origen al primer gobierno de coalición nacional de la historia reciente de España en 2020.

Ambas formaciones comparten un objetivo político primordial: impedir que el Partido Popular (PP) y Vox formen un gobierno ejecutivo. Esta polarización en dos grandes bloques ideológicos (el bloque de la investidura progresista frente al bloque de la derecha) obliga a partidos con diferencias notables a unirse para mantener la gobernabilidad del país bajo un signo progresista.