Allanan oficinas del PSOE bajo sospecha de "desbaratar" casos judiciales que afectan al gobierno de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, durante una presentación en el Congreso de los Diputados, ante otro escándalo con el PSOE

MADRID .- En otro escándalo que compromete el gobierno de España , la Policía Nacional allanó este miércoles la sede del PSOE en Madrid, por orden de un juez de la Audiencia Nacional que investiga una trama para interferir y “desbaratar” casos judiciales que afectan a la administración de Pedro Sánchez .

El juez Santiago Pedraz inició la instrucción del llamado “caso Leire” para determinar si el ex secretario general del partido socialista español, Santos Cerdán, pagó "con cargo a fondos del partido" a la exmilitante Leire Díez para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" que se adelantan contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez

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Además de Santos Cerdán, el magistrado también imputó a la gerente del PSOE Ana María Fuentes y al expresidenteregional de la Junta de Andalucía (sur) Gaspar Zarrías, se informó.

Pedro Sánchez en otro caso judicial

Pedraz señala en un auto que las actividades de la presunta "estructura criminal" se iniciaron en los días en que Sánchez se tomó unos días para reflexionar sobre el caso de Begoña Gómez cuando se supo que un juzgado madrileño la investigaba por corrupción, en abril de 2024.

Así el “caso Laire avanza paralelamente a la causa en otro juzgado contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias y encabezar una operación de blanqueo de dinero para el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros, y por el cual cobró ingentes comisiones.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que dirige la investigación sin precedentes contra el expresidente de gobierno y de enorme impacto político y financiero, fijó para el 17 y 18 de junio la comparecencia de Rodríguez Zapatero, a petición de este.

PSOE y otra estructura criminal

Según elementos recabados, Santos Cerdan realizó una reunión en la sede del PSOE, dos días después que Sánchez informó que se tomaría unos días de reflexión. Y esta reunión es considerada como “un punto de inflexión”, según el juez Pedraz.

En esa reunión, el exsecretario del PSOE encargó a la militante del partido Leire Díez a tomar acciones para desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno, según el auto del juez, citado por agencias.

Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de la actividad irregular que ahora se investiga.

Esto ha llevado al juez a ampliar la investigación que había iniciado contra Díez por presuntas “mordidas” o cobros irregulares, con la implicación del exsecretario de Organización del PSOE, entre otros militantes.

Arranca juicio del hermano de Sánchez

Las actuaciones del juez Pedraz en el 'caso Leire' coinciden con el inicio del juicio contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez que está acusado de prevaricación y tráfico de influencias.

Además, está prevista el 9 de junio próximo la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno actual, en una audiencia previa, se informó

Sánchez, que ha expresado públicamente su solidaridad con Rodríguez Zapatero y allegados involucrados en casos de corrupción, ha admitido la "gravedad" de las investigaciones de la Audiencia Nacional dadas a conocer este miércoles y ha garantizado la "total colaboración" del PSOE con la justicia

No a adelanto de elecciones en España

El presidente de gobierno también descartó adelantar las elecciones, solicitadas por sectores políticos ante la dimensión de los hechos de corrupción, y ratificó que está decidido a agotar la legislatura, porque lo que a España le conviene es la estabilidad y no la "parálisis" que considera supondría convocar ahora comicios, reportaron agencias.

Los socios de investidura de Sánchez no descartan impulsar o apoyar de momento una hipotética moción de censura, y la mayoría de ellos sostienen que la línea roja para retirar su apoyo al gobierno sería que se constatara una financiación ilegal del PSOE.

Sin embargo, la oposición liderada por el PP como también el expresidente de gobierno de Felipe González, líder histórico del PSOE, piden un adelanto de las elecciones, previstas para octubre de 2027, este mismo 2026

“Debería haber elecciones este año”, dijo con firmeza González, el lunes pasado, al tomar distancia de las posiciones del PSOE y coincidió con el líder el PP Alberto Núñez Feijóo no solo en la petición, sino también en descartar una posible moción de censura a Sánchez.

FUENTE: Con información de EFE, elperiodico.com