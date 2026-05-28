Hermano de Pedro Sánchez enfrenta juicio por presunto tráfico de influencias

David Sánchez (C), hermano del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura, comparecen ante el Tribunal Provincial de Badajoz el 28 de mayo de 2026 para responder a las acusaciones de tráfico de influencias, irregularidades administrativas y nombramiento ilegal, relacionadas con su contratación como alto cargo en la Diputación Provincial.

MADRID.- Los problemas judiciales que rodean al entorno del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sumaron este jueves un nuevo capítulo con el inicio del juicio contra su hermano, David Sánchez, acusado de presunto trato de favor para obtener un cargo público en la provincia de Badajoz.

El proceso judicial, que se extenderá hasta el 10 de junio, comenzó apenas un día después de que la Guardia Civil registrara durante varias horas la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en busca de documentación relacionada con presuntas maniobras para frenar investigaciones judiciales contra dirigentes socialistas.

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Acusaciones por presunto trato de favor

David Sánchez, compositor y director de orquesta con trayectoria profesional en Toulouse, Tokio y Madrid, enfrenta el juicio junto a otras diez personas.

La investigación sostiene que habría recibido un trato preferencial para acceder a un cargo creado presuntamente a su medida como coordinador de conservatorios de Badajoz, puesto que posteriormente pasó a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la provincia.

Por estos hechos, está acusado de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Las supuestas maniobras para crear el cargo habrían comenzado en 2016, antes de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno en 2018 tras una moción de censura. David Sánchez permaneció vinculado al puesto hasta principios de 2025.

El empleo dependía de la Diputación de Badajoz, institución provincial controlada entonces por el PSOE.

Defensa pide anular el proceso

Durante la primera jornada del juicio, el abogado defensor de David Sánchez, Emilio Cortés, solicitó la nulidad del proceso alegando una vulneración de derechos fundamentales, aunque estas objeciones ya habían sido rechazadas previamente por la justicia.

La defensa argumentó además que la investigación tuvo un carácter “prospectivo” y afirmó que el principal delito atribuido a David Sánchez, relacionado con la aceptación de un nombramiento ilegal, ya habría prescrito.

Más presión sobre el entorno de Sánchez

El caso se suma a otros procesos judiciales que afectan al círculo político y familiar del jefe del Ejecutivo español.

Entre ellos destacan las investigaciones contra Santos Cerdán y José Luis Ábalos, considerados figuras clave en el ascenso político de Pedro Sánchez en 2018 y vinculados a presuntos casos de corrupción.

También enfrenta investigaciones judiciales Begoña Gómez, quien se encuentra bajo sospecha por presunto tráfico de influencias.

A esto se añadió recientemente la imputación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, aliado político de Sánchez, por un supuesto caso de tráfico de influencias vinculado al cobro de comisiones ilegales.

FUENTE: Con información de AFP