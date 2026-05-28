Pedro Sánchez se prepara para comparecer ante el Congreso y defenderse frente a escándalos judiciales

MADRID. - El presidente del gobierno de España , Pedro Sánchez, está dispuesto a comparecer ante el Congreso de Diputados e informar sobre "la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas", indicaron fuentes de Moncloa.

Sin embargo, la comparecencia de Sánchez ante el Pleno, que el mismo presidente socialista pidió, ya se traduce en una abierta defensa frente a los escándalos de corrupción que comprometen seriamente a su gobierno.

INVESTIGACIÓN Allanan oficinas del PSOE bajo sospecha de "desbaratar" casos judiciales que afectan al gobierno de Pedro Sánchez

En Moncloa estarían afinando argumentos para la defensa del presidente de gobierno, basados en teorías de “conspiración” y “golpe judicial” en perjuicio del Ejecutivo para eludir las causas judiciales que adelantan jueces de la Audiencia Nacional.

Además del proceso judicial contra el expresidente de gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias y cabecilla de una organización criminal de blanqueo, y el caso de las mascarillas, jueces instruyen causas por corrupción contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez y también contra el hermano David Sánchez, quien acudió este jueves al tribunal.

Adicionalmente, otro juez investiga el llamado “caso Leire” que involucra al PSOE, específicamente al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en estructura para interferir y desbaratar casos y procesamientos judiciales que relacionadas con la administración de Sánchez.

Pedro Sánchez ante el Congreso

Sánchez en su comparecencia tendría previsto dar información, como segundo tema, de las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo programada para los días 18 y 19 de junio.

Por esos días, entre el 17 y 18 de junio a las 9:00 am, Rodríguez Zapatero debe declarar ante el juez José Luis Calama que pospuso la cita prevista la semana próxima, para esos días, a solicitud del político socialista.

El Gobierno calcula que la comparecencia de Sánchez será después de esa fecha, indicaron fuentes gubernamentales a una agencia de noticias.

Los aliados parlamentarios de Sánchez, ERC, Compromís, BNG y Podemos habían pedido este jueves la comparecencia de Sánchez ante los nuevos hallazgos judiciales que sacuden al partido socialista, mayoritario del gobierno.

Se informó que esta organización policía, tras las requisas de la Guardia Civil por más de 16 horas en la sede federal del partido, resolvió salir a la defensiva, en reacción al nuevo escándalo que ensombrece aún más la gestión de Sánchez.

FUENTE: Con información de Europa Press, abc.es