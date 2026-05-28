jueves 28  de  mayo 2026
CORRUPCIÓN

Pedro Sánchez se prepara para comparecer ante el Congreso y defenderse frente a escándalos judiciales

El presidente de gobierno de España pidió ser recibido por el Pleno, mientras La Moncloa afina argumento de “conspiración” para eludir las causas, se informó

El presidente de España Pedro Sánchez

El presidente de España Pedro Sánchez

NICOLAS TUCAT/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, está dispuesto a comparecer ante el Congreso de Diputados e informar sobre "la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas", indicaron fuentes de Moncloa.

Sin embargo, la comparecencia de Sánchez ante el Pleno, que el mismo presidente socialista pidió, ya se traduce en una abierta defensa frente a los escándalos de corrupción que comprometen seriamente a su gobierno.

Lee además
David Sánchez (C), hermano del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura, comparecen ante el Tribunal Provincial de Badajoz el 28 de mayo de 2026 para responder a las acusaciones de tráfico de influencias, irregularidades administrativas y nombramiento ilegal, relacionadas con su contratación como alto cargo en la Diputación Provincial.
CORRUPCIÓN

Hermano de Pedro Sánchez enfrenta juicio por presunto tráfico de influencias
Oficiales de la Policía Nacional española hacen guardia en las afueras de la sede del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) después de que agentes de la UCO, la unidad de la Guardia Civil especializada en investigaciones complejas, ingresaran a las instalaciones para solicitar documentos, en Madrid, el 27 de mayo de 2026.
INVESTIGACIÓN

Allanan oficinas del PSOE bajo sospecha de "desbaratar" casos judiciales que afectan al gobierno de Pedro Sánchez

En Moncloa estarían afinando argumentos para la defensa del presidente de gobierno, basados en teorías de “conspiración” y “golpe judicial” en perjuicio del Ejecutivo para eludir las causas judiciales que adelantan jueces de la Audiencia Nacional.

Además del proceso judicial contra el expresidente de gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias y cabecilla de una organización criminal de blanqueo, y el caso de las mascarillas, jueces instruyen causas por corrupción contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez y también contra el hermano David Sánchez, quien acudió este jueves al tribunal.

Adicionalmente, otro juez investiga el llamado “caso Leire” que involucra al PSOE, específicamente al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en estructura para interferir y desbaratar casos y procesamientos judiciales que relacionadas con la administración de Sánchez.

Pedro Sánchez ante el Congreso

Sánchez en su comparecencia tendría previsto dar información, como segundo tema, de las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo programada para los días 18 y 19 de junio.

Por esos días, entre el 17 y 18 de junio a las 9:00 am, Rodríguez Zapatero debe declarar ante el juez José Luis Calama que pospuso la cita prevista la semana próxima, para esos días, a solicitud del político socialista.

El Gobierno calcula que la comparecencia de Sánchez será después de esa fecha, indicaron fuentes gubernamentales a una agencia de noticias.

Los aliados parlamentarios de Sánchez, ERC, Compromís, BNG y Podemos habían pedido este jueves la comparecencia de Sánchez ante los nuevos hallazgos judiciales que sacuden al partido socialista, mayoritario del gobierno.

Se informó que esta organización policía, tras las requisas de la Guardia Civil por más de 16 horas en la sede federal del partido, resolvió salir a la defensiva, en reacción al nuevo escándalo que ensombrece aún más la gestión de Sánchez.

FUENTE: Con información de Europa Press, abc.es

Temas
Te puede interesar

Sánchez descarta adelantar elecciones y mantiene apoyo a Zapatero, pese a acusaciones de corrupción

Acusaciones de corrupción contra Zapatero sacuden al Gobierno de Pedro Sánchez

Miles de españoles se manifiestan para exigir la salida de Pedro Sánchez: "Dimisión y elecciones ya"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra a un oficial de inmigración en la entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración y las oficinas de ICE.
Políticas antifraude

ICE pone en la mira a abogados de inmigración que presenten solicitudes falsas de asilo

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
PRONÓSTICOS

¿Qué es un "súper El Niño" y por qué aliviaría la temporada de huracanes en Florida?

Esta foto distribuida por la Marina de los Estados Unidos muestra al portaaviones USS Nimitz (CVN 68), actualmente desplegado en el Caribe.
EEUU

Advertencia: "La presencia naval de EEUU en el Caribe no es un mensaje simbólico para Cuba"

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de Hermanos al Rescate que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.
VEREDICTO

Justicia federal sentencia este jueves a expiloto cubano vinculado al derribo de Hermanos al Rescate

La imagen muestra lingotes de oro.
Investigación

FBI arresta a exagente de la CIA tras hallar lingotes de oro valorados en 40 millones de dólares

Te puede interesar

De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al exmilitar le restaría aproximadamente una semana para completar la sentencia impuesta
SENTENCIA FEDERAL

Justicia federal condena a expiloto cubano que ocultó historial militar en proceso migratorio

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El presidente Donald Trump habla durante un anuncio con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de mayo de 2026.
CASA BLANCA

EEUU presenta las "Cuentas Trump", una inversión financiera para hijos

Un avión de la aerolínea JetBlue en el momento del despegue.
reconexión

JetBlue planea vuelos directos desde el sur de Florida a Venezuela

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
ALIVIO EN LOS TAXES

DeSantis convoca sesión especial para impulsar eliminación del impuesto a viviendas en Florida

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de Hermanos al Rescate que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.
VEREDICTO

Justicia federal sentencia este jueves a expiloto cubano vinculado al derribo de Hermanos al Rescate